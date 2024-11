Black Friday: risparmia 80€ su Apple Watch Series 9

L’evento di Amazon dedicato alla Settimana del Black Friday si è aperto con uno sconto di 80 euro su Apple Watch Series 9 nella versione GPS con cassa da 45 mm. L’offerta porta lo smartwatch di Cupertino al suo prezzo minimo storico. Non lasciartela sfuggire, anche se l’intenzione è quella di regalarlo per Natale (per l’eventuale reso avrai tempo fino a metà gennaio).

Apple Watch Series 9 in sconto per il Black Friday

Con display Retina always-on e autonomia che arriva a un giorno intero con una sola carica della batteria, può contare sul supporto a funzionalità avanzate come il doppio tap per interagire con le applicazioni e con i contenuti multimediali. Non mancano ovviamente il monitoraggio avanzato e preciso per i parametri biometrici e per l’attività fisica. Trovi tutte le altre informazioni che cerchi nella pagina della promozione.

Apple Watch Series 9 al prezzo di 349 euro (invece di 429 euro come da listino ufficiale della mela morsicata) è un affare da mettere al polso, nella versione GPS da 45 mm con cassa in alluminio color Mezzanotte e cinturino Sport Loop color Mezzanotte. Lo sconto di 80 euro che ti garantisce un risparmio significativo è applicato in automatico, non ci sono coupon da attivare né codici da inserire. Se lo ordini adesso arriverà a casa tua già entro domani con la spedizione gratis.

