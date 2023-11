Black Friday: Roomba e5154, CROLLA IL PREZZO (-50%)

Tra i migliori sconti della Settimana del Black Friday su Amazon c’è quello che offre iRobot Roomba e5154 a metà prezzo. Il robot aspirapolvere integra un sistema ad alte prestazioni con tecnologia Dirt Detect e spazzole Tangle Free per arrivare in modo efficace in ogni angolo della casa.

Roomba e5154 a metà prezzo per il Black Friday

Ovviamente, non manca la connettività Wi-Fi e la possibilità di controllarlo anche da remoto, attraverso un’applicazione su smartphone. Tra le caratteristiche segnaliamo l’integrazione con Alexa e Assistente Google, un sistema intelligente per evitare i mobili e i programmi che si adattano alle esigenze di ognuno, ad esempio di chi ha animali domestici. Altri dettagli sono riportati nella scheda del prodotto.

In questo momento è possibile acquistare iRobot Roomba e5154 al prezzo finale di soli 199 euro. Lo sconto del 50% è applicato in automatico. È venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata, spedizione gratuita e consegna garantita in un solo giorno.

La Settimana del Black Friday è l’occasione perfetta per fare un buon affare. Visita la sezione dedicata dell’e-commerce e trova il prodotto che stai cercando a prezzo scontato.

