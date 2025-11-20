 Black Friday e smart home: Shelly 1 Mini Gen3 a -38%
Amazon ha dato il via alla Settimana del Black Friday e ci sono sconto anche per la smart home: uno su tutti quello di Shelly 1 Mini Gen3.
Tra gli sconti del Black Friday già attivi su Amazon c’è anche quello che vede protagonista Shelly 1 Mini Gen3. In questo momento lo puoi acquistare con un risparmio del 38% in confronto al listino ufficiale. La sua natura hi-tech è dimostrata anzitutto dalla compatibilità con gli ecosistemi di Alexa e Google Home, ma i punti di forza non finiscono certo qui, come testimoniano le migliaia di recensioni pubblicate dai clienti con un voto medio pari a 4,6 stelle su 5.

Shelly 1 Mini Gen3: offerta Black Friday per la smart home

Si tratta di una manna dal cielo per chi è interessato alla domotica e vuol trasformare la propria casa in una smart home. Può essere utilizzato ad esempio per automatizzare gli impianti di illuminazione, l’apertura delle porte e dei cancelli, i sistemi di irrigazione e così via. Integra la connettività Wi-Fi e Bluetooth, inoltre le sue dimensioni estremamente compatte permettono di installarlo ovunque. Al suo interno c’è il processore C38F e un canale da 8 A con supporto per la corrente alternata o continua, senza dimenticare un contatto pulito in uscita (privo di tensione). Visita la scheda del prodotto per maggiori informazioni.

Le dimensioni di Shelly 1 Mini Gen3

Per l’occasione, Amazon ha tagliato il prezzo di Shelly 1 Mini Gen3 con uno sconto del 38% che lo porta a soli 12,38 euro. L’e-commerce si occupa sia della vendita che della spedizione.

Sono migliaia le promozione già disponibili per la Settimana del Black Friday che ha preso il via oggi e che proseguirà fino al primo dicembre. Dai uno sguardo alla pagina dedicata per trovare gli affari migliori.

Pubblicato il 20 nov 2025

Davide Tommasi
20 nov 2025
