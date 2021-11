Black Friday con Sophos Home: 50% di sconto

Il Black Friday è terminato ieri, ma ci sono ancora numerose offerte per gli antivirus. Una di esse è quella della software house inglese. L'abbonamento alla suite Sophos Home può essere sottoscritto con uno sconto del 50% entro il 29 novembre. L'unica soluzione di sicurezza per gli utenti consumer presente in catalogo offre tutte le funzionalità per proteggere fino a dieci dispositivi.

Sophos Home: sicurezza totale da 24,97 euro

Sophos Home è compatibile con PC e Mac (fino a dieci con un singolo abbonamento) e protegge anche un numero illimitato di smartphone e tablet Android e iOS. Il software rileva ogni tipo di minaccia informatica in tempo reale, offrendo una protezione basata su diverse tecnologie. Le tradizionali firme permettono di individuare i malware noti, mentre l'intelligenza artificiale blocca quelli sconosciuti.

Sophos Home monitora inoltre le applicazioni installate per scoprire eventuali attività sospette. Può anche individuare siti di phishing e download infetti. Infine impedisce ai ransomware di cifrare i file. La privacy viene protetta bloccando l'accesso a webcam e microfono, e applicando la crittografia durante la digitazione per impedire la registrazione con i keylogger. Il software evita inoltre la condivisione dei dati personali da parte delle app. I genitori possono invece utilizzare il controllo parentale per bloccare l'accesso a determinati contenuti online.

Gli utenti possono sottoscrivere l'abbonamento per uno, due o tre anni con uno sconto del 50%, grazie alla promozione in corso per il Black Friday. I prezzi sono 24,97 euro (un anno), 44,97 euro (due anni) e 57,47 euro (tre anni). Il pagamento può essere effettuato con carta di credito e PayPal. Eventualmente è possibile usufruire della garanzia soddisfatti o rimborsati entro 30 giorni.