 Black Friday: super sconto sul robot Dreame L40 Ultra AE
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra AE è in sconto al suo prezzo minimo storico per il Black Friday di Amazon.
Tecnologia Casa e Domotica
Lascia che sia Dreame L40 Ultra AE a occuparsi delle pulizie: lo trovi in offerta nel Black Friday di Amazon. Il robot aspirapolvere e lavapavimenti può essere descritto come un avanzato sistema all-in-one, senza compromessi, con caratteristiche avanzate come la potente aspirazione da 19.000 Pa, una spazzola principale in gomma sollevabile e una spazzola TriCut complementare.

Dreame L40 Ultra AE, minimo storico al Black Friday

È in grado di rimuovere dalle minuscole particelle di polvere ai detriti più grandi, anche dai tappeti, inclusi i grovigli di capelli. Ci sono poi il lavaggio automatico con acqua calda a 75 °C e il vassoio autopulente avanzato semplificano al massimo la manutenzione post-pulizia. Ha in dotazione la base PowerDock intelligente a cui torna per caricare la batteria (l’autonomia arriva a 180 minuti) e rinnovarsi. È adatto a superfici fino a 168 metri quadrati, la navigazione è gestita da un sistema che unisce intelligenza artificiale e luce 3D strutturata per creare un percorso efficiente ed evitare gli ostacoli. Scopri di più nella descrizione completa sull’e-commerce.

Le caratteristiche del robot aspirapolvere e lavapavimenti Dreame L40 Ultra AE

Dreame L40 Ultra AE è in offerta al prezzo di 479 euro, il più basso da quando è in vendita. Approfitta dell’occasione e porta a casa tua il robot aspirapolvere e lavapavimenti, si occuperà delle faccende domestiche regalandoti del prezioso tempo libero. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, la consegna è gratis.

L’evento organizzato da Amazon per il Black Friday è in pieno svolgimento e proseguirà fino al Cyber Monday di lunedì. Non farti sfuggire le proposte più interessanti: sono tutte nella sezione dedicata, in un elenco sempre aggiornato.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

28 nov 2025
