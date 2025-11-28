 Black Friday: Tapo RV20 MAX Plus è l'offerta giusta per la tua casa
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX Plus è in forte sconto su Amazon per il Black Friday: giù al prezzo minimo storico.
Il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX Plus è in forte sconto su Amazon per il Black Friday: giù al prezzo minimo storico.

Casa pulita senza sforzo? Approfitta del 36% di sconto su Tapo RV20 MAX Plus e acquista il robot aspirapolvere e lavapavimenti al suo prezzo minimo storico. Il merito è di un’offerta lanciata da Amazon per il Black Friday. Vendita e spedizione sono a carico dell’e-commerce, la disponibilità è immediata e c’è la consegna gratis.

Il robot Tapo RV20 MAX Plus in sconto per il Black Friday

Può contare su una potenza d’aspirazione da 5.300 Pa così da raccogliere in modo efficiente polvere, peli di animali, briciole e detriti vari da tutte le superfici oltre che sullo svuotamento automatico con sacchetto da 3 litri a chiusura ermetica. Inoltre, il suo design sottile da 83 mm gli permette di scivolare senza sforzo sotto divani e letti, raggiungendo le aree nascoste, muovendosi grazie al sistema di navigazione LiDAR MagSlim con mappatura rapida e precisione millimetrica, pianificando in modo intelligente efficiente i percorsi di pulizia. Ancora, la tecnologia Mesh Grid assicura un’azione completa e accurata in tutta la casa, evitando di bagnare le aree con tappeti, mentre IQ+ Smart Cleaning fa leva su un cervello alimentato da sensori e algoritmi avanzati. Nella scheda del prodotto trovi altre informazioni.

Non lasciarti sfuggire lo sconto del 36% e acquista il robot aspirapolvere e lavapavimenti Tapo RV20 MAX Plus al prezzo di soli 159,99 euro, invece di 249,99 euro come da listino ufficiale. È un marchio di TP-Link, leader nelle soluzioni per la casa.

È scattato il Black Friday. Trovi già su Amazon una gamma molto ampia di offerte. Non perdere quelle più vantaggiose: le nell’area dell’e-commerce allestita per l’evento.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 28 nov 2025

Davide Tommasi
28 nov 2025
