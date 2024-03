Black Mirror: confermata la stagione 7, arriverà nel 2025

Black Mirror tornerà con la stagione 7. E questa è una buona notizia. Quella meno buona è che, per vederla, dovremo attendere fino al 2025. A ospitare lo streaming delle nuove storie sarà ancora una volta Netflix, che lo ha annunciato con il breve filmato visibile qui sotto. La speranza è che lo show di Charlie Brooker possa tornare ai fasti di un tempo.

Netflix annuncia la stagione 7 di Black Mirror

Sarà composta da un totale di sei episodi, uno dei quali dedicato al sequel di USS Callister (il primo della quarta, con Jesse Plemons). Sugli altri non sono stati resi noti dettagli, anche se alcuni indizi potrebbero essere contenuti nei frame della clip condivisa.

Quali saranno gli altri temi trattati dalla stagione 7? Non è necessaria la sfera di cristallo per immaginare che l’intelligenza artificiale possa essere tra questi. Un argomento, in verità, già affrontato più volte in passato dalla serie, fin dai suoi esordi. A chi non lo ha ancora fatto, consigliamo di vedere Torna da me (il primo della seconda), trasmesso oltre dieci anni fa, ma che oggi possiamo riguardare con occhi diversi, consapevoli di come i progressi degli ambiti legati a IA e robotica stiano portando verso uno scenario distopico non troppo differente rispetto a quello mostrato dalla storia.

In passato, Black Mirror ha sperimentato anche con la formula del film interattivo, mettendo in onda a fine 2018 il contenuto Bandersnatch (rimandiamo alla nostra recensione). Un esperimento che ha diviso pubblico e critica, tra chi lo ha apprezzato, in alcuni casi osannato, e chi invece lo ha trovato un esercizio di stile fine a se stesso o poco più.

L’appuntamento è dunque rimandato al 2025, quando potremo finalmente allungare le mani sullo streaming dei nuovi episodi. Per ingannare l’attesa, non mancheranno i trailer ad anticipare ambientazioni e dettagli sulle trame.