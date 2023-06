Dentro Black Mirror con la campagna You Are Awful di Netflix

Algoritmi, streaming, deepfake e privacy: c’è tutto nel primo episodio della sesta stagione di Black Mirror, intitolato Joan è terribile (Joan Is Awful), da qualche giorno in streaming su Netflix. E la piattaforma, a cui c’è poco da insegnare quando si tratta di campagne di marketing azzeccate, cavalca l’onda con un’iniziativa ad hoc.

You Are Awful: Netflix ti porta in Black Mirror

Raggiungendo l’indirizzo streamberry.tv si apre la schermata visibile qui sotto, quella di Streamberry (è così che il servizio si autocita ironicamente nell’episodio). In primo piano un contenuto battezzato You Are Awful. Scegliendo di riprodurlo, con un click su “Make Me Awful”, si viene rimbalzati al sito youareawful.com dove, in pochi secondi, ci si può trasformare nel protagonista della storia.

Si seleziona il pulsante “Join the Streamberry Family!”, si inserisce il nome premendo poi “Continue”, ci si scatta una fotografia (o la si carica), si ottimizza l’inquadratura, si mette una spunta alle caselle necessarie per proseguire (autorizzando tra le altre cose Netflix a sfruttare la propria immagine per finalità di marketing) e un ultimo click su “Continue” porta al risultato: siamo diventati Joan, possiamo scaricare il poster personalizzato. Ah, in seguito all’upload, lo sfondo è rimosso automaticamente dall’intelligenza artificiale di PhotoRoom.

Nulla vieta di caricare foto altrui o di creare locandine con il volto e con il nome di altre persone, concedendo poi alla società il diritto di impiegarle con finalità promozionali. Non fatichiamo a immaginare eventuali abusi.

Vale infine la pena segnalare che Netflix cita se stessa e le sue produzioni originali nella schermata fasulla di Streamberry. I box con i contenuti nella parte inferiore (“Top Picks for You” e “New to Streamberry”) rimandano allo streaming sulla piattaforma di altri episodi di Black Mirror e non solo.

