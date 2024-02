BlackCatCard: carta conto GRATIS e molto altro

Il gatto nero non sempre porta sfortuna! BlackCatCard è la carta conto ideale se vuoi utilizzare un’unica soluzione per gestire i tuoi risparmi ma allo stesso tempo anche per pagare ONLINE e presso i negozi fisici.

Blackcatcard ha alcune caratteristiche che la rendono unica nel suo genere: è possibile sfruttare interessi al 4% sul saldo, incrementando in sicurezza il valore del proprio denaro, e accedere al cashback per gli acquisti su alcuni store, con la possibilità, ad esempio, di sfruttare il cashback del 2% su Amazon. Sul sito e-commerce di Jeff Bezos puoi spendere un massimo di 50€ al mese.

Da notare, inoltre, che Blackcatcard consente lo scambio di criptovalute. Questa carta ha canone zero e può essere richiesta dal sito ufficiale di Blackcatcard, seguendo una semplice procedura online. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Blackcatcard: i dettagli

Con Blackcatcard è possibile, quindi, accedere a una carta conto ricca di vantaggi. Si tratta, in questo momento, di una delle opzioni più interessanti per i risparmiatori alla ricerca di uno strumento di pagamento davvero completo e conveniente che può essere arricchito da servizi aggiuntivi di sicuro interesse.

Tra le caratteristiche troviamo:

un conto con IBAN europeo con canone zero

con una carta Mastercard abbinata , disponibile sia in versione fisica che virtuale e con possibilità di richiedere carte aggiuntive

, disponibile sia in versione fisica che virtuale e con possibilità di richiedere carte aggiuntive fino a 200 euro di prelievi gratis al mese (poi 1% dell’importo prelevato)

(poi 1% dell’importo prelevato) fino a 5 bonifici SEPA gratuiti ogni mese (poi commissione di 0,2 euro)

vendita e scambio di criptovalute

nessun limite di ricarica

interessi al 4% sul saldo con accredito mensile; se il saldo è inferiore a 300 euro, invece, gli interessi si riducono al 2,2%

con accredito mensile; se il saldo è inferiore a 300 euro, invece, gli interessi si riducono al 2,2% cashback del 5% sul Play Store e del 2% su Amazon

Per richiedere Blackcatcard è possibile seguire una semplice procedura online, tramite il sito ufficiale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.