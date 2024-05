Blink Indoor: videosorveglianza senza fili e con Alexa (-48%)

Oggi puoi risparmiare il 47% sul pacco con tre pezzi di Blink Indoor, la videocamera di sorveglianza per gli ambienti interni della casa, compatibile con Alexa e dotata di funzionalità avanzate, rispettosa della privacy. Lo sconto arriva al -48% sul kit da quattro unità.

Proteggi la tua casa con Blink Indoor

Quali sono i vantaggi di questo modello? Innanzitutto, non necessita di una fonte di alimentazione esterna: funziona senza fili, fino a due anni con due batterie AA al litio (sono già incluse nella confezione). Integra inoltre un sistema di comunicazione con audio bidirezionale, così da poter interagire a voce con chi è nella stanza anche da remoto, attraverso un’applicazione su smartphone. Il design è quello elegante e minimalista visibile nell’immagine qui sotto. C’è la possibilità di appoggiarlo su un qualsiasi mobile o ripiano oppure di montarlo a parete in modo semplice e veloce. Per tutti gli altri dettagli a proposito di caratteristiche e funzionalità invitiamo a leggere la descrizione completa.

In questo momento, grazie alle offerte a tempo su Amazon, puoi acquistare il kit da 3 pezzi a 99,99 euro (-47% rispetto al listino ufficiale) oppure da 4 pezzi a 119,99 euro (-48%). Non sappiamo fino a quando rimarrà attiva la promozione, il consiglio per gli interessati è di approfittarne il prima possibile.

La disponibilità è immediata e si può contare sulla spedizione gratuita con la consegna a domicilio prevista già entro domani se effettui l’ordine ora (verificare comunque la tempistica aggiornata nella scheda del prodotto, potrebbe variare). L’affidabilità della videocamera è certificata da oltre 1.800 recensioni positive pubblicate sull’e-commerce da chi l’ha già messa alla prova, con un voto medio molto alto pari a 4,3/5 stelle.