Telecamera WiFi smart TP-Link a 18,49€: offerta Amazon per il Back to School

Offerta molto interessante per la sicurezza casalinga su Amazon dove la TP-Link Tapo C100, telecamera WiFi da interno per videosorveglianza, è in sconto a soli 18,49 euro invece di 28,99, con un risparmio del 36% sul prezzo di listino.

Come funziona la telecamera smart di TP-Link

Questa telecamera Wifi è dotata di una risoluzione Full HD a 1080p che le permette di catturare immagini nitide con colori intensi e un’illuminazione bilanciata, anche di notte. Grazie alla visione notturna, infatti, che copre fino a 9 metri, puoi sorvegliare la tua casa 24 ore su 24, 7 giorni su 7.

Una caratteristica interessante è poi il rilevamento del movimento: ogni volta che la telecamera rileva qualcosa di sospetto secondo criteri da te stabiliti, ti invia una notifica in tempo reale direttamente sul tuo smartphone, permettendoti di essere sempre informato su ciò che accade in casa.

La Tapo C100 supporta schede Micro SD fino a 128 GB, offrendo ampio spazio per archiviare i tuoi video in modo sicuro e accessibile. Inoltre, è compatibile con i principali assistenti vocali come Google Assistant e Amazon Alexa, permettendoti di controllare facilmente il dispositivo con la tua voce.

La TP-Link Tapo C100 ti darà modo di avere il pieno controllo della tua sicurezza domestica, in qualsiasi momento e ovunque ti trovi: acquistala adesso a soli 18,49 euro.