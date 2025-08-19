Cialde Caffè Borbone ESE 38mm: quasi gratis su eBay

Continuano le vendite di Cialde Caffè Borbone Filtro Carta, compatibili con le macchine a uso domestico ESE 38mm, su eBay. L’offerta è davvero speciale tanto che sono vendute quasi gratis. Non perdere assolutamente altro tempo, stanno andando a ruba. Ordina 150 Cialde Miscela Rossa a soli 30 euro! Si tratta di un’ottima promozione da prendere al volo.

A giudicare dal prezzo potresti dubitare sulla qualità. Niente di più sbagliato. Infatti, ogni singola cialda segue un processo produttivo curato che inizia dalla selezione delle migliori piantagioni di caffè e dei migliori chicchi di caffè. Una volta terminata la selezione inizia il processo di tostatura e stagionatura, per offrire un prodotto in grado di soddisfare anche i palati più esigenti.

Ogni cialda viene confezionata singolarmente non appena i chicchi vengono macinati. Contenendo sempre la stessa grammatura di prodotto il caffè viene perfetto ad ogni erogazione. Inoltre, confezionandole singolarmente, le cialde mantengono tutta la fragranza del chicco appena macinato, proprio come al bar.

Cialde Caffè Borbone ESE 38mm: le compatibili insostituibili

Le Cialde Caffè Borbone Filtro Carta Miscela Rossa, per le macchine a uso domestico ESE 38mm, vengono definite le compatibili insostituibili. Una volta provate non potrai più farne a meno. Miscela Rossa è la scelta perfetta per chi ama un caffè robusto e denso, dal gusto forte e deciso. Acquista 150 cialde a soli 30 euro su eBay! L’offerta sta terminando.

Insieme all’ottimo prezzo apprezzerai anche la consegna gratuita direttamente a casa tua e la possibilità di pagare in comode rate a tasso zero. Infatti, selezionando PayPal o Klarna potrai dividere l’importo in 3 pagamenti senza interessi. Insomma, un’ottima opportunità per approfittare di questa promozione facendo scorta del tuo caffè preferito.

Insomma, le Cialde Borbone ESE 38mm Miscela Rossa sono davvero un spettacolo. Ordinale adesso in offerta speciale solo su eBay!