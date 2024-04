Blink Mini 2: dentro o fuori casa, nessun problema

Design compatto e resistente per Blink Mini 2, la seconda generazione della videocamera per la sicurezza della casa proposta dal brand di Amazon, ora adatta anche all’utilizzo negli ambienti esterni. Appena annunciata, è già disponibile per l’acquisto sull’e-commerce. Passiamo in rassegna le sue caratteristiche e le novità introdotte.

Le novità di Blink Mini 2 per la sicurezza della casa

Rimangono i punti di forza del primo modello, a partire dal pieno supporto per le skill di Alexa e dalla compatibilità con la linea Echo. A questi si affiancano elementi inediti come il faretto LED integrato (nonostante le dimensioni invariate) con visione notturna a colori, una migliore qualità dell’immagine in condizioni di scarsa illuminazione e un campo visivo più ampio, senza dimenticare le notifiche intelligenti abilitate alla visione computerizzata (grazie all’implementazione di un chip personalizzato). Ancora, sono presenti la comunicazione audio bidirezionale e il rilevamento automatico delle persone.

In fase di progettazione è stata riposta un’attenzione particolare alla tutela della privacy. È infatti possibile impostare le zone di attività, registrando solo ciò che si desidera ed escludendo aree specifiche, ad esempio le strade adiacenti alla proprietà. Riportiamo di seguito le parole di Liz Hamren, Chief Executive Officer di Blink.

Siamo lieti di presentare la nuova Mini 2, l’ultima nata nella nostra gamma di dispositivi Blink facili da usare, a un pubblico ancora più ampio di clienti. Mini 2 è stata riprogettata da zero, mantenendo le caratteristiche principali che i nostri clienti conoscono e apprezzano, ma aggiungendo ancora più funzionalità, come la visione notturna a colori e il rilevamento delle persone, il tutto a un prezzo accessibile.

Prezzo e disponibilità

Il nuovo Blink Mini 2 di Amazon è disponibile a partire da oggi, al prezzo di 39,99 euro. Si tratta di un esborso economico piuttosto contenuto, che potrebbe attirare l’attenzione di molti. Come già scritto, è possibile utilizzarlo anche all’aperto, negli ambienti esterni, acquistando il bundle con l’alimentatore resistente alle intemperie. In questo caso, la spesa sale a 49,98 euro.