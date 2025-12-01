Blink Mini 2K+ è minuscola ma è come una guardia svizzera in casa (-40%)

Se stai cercando una telecamera WiFi da mettere in casa, scegli la nuovissima Blink Mini 2K+ che non se ne fa scappare una. Una piccoletta d’eccezione con sistema avanzato per sicurezza massima tra le mura del tuo appartamento. Ora scontata del 40% grazie al Cyber Monday, lametti in carrello per appena 26,99 euro. Non perdere la tua occasione, sono poche le ore rimaste a tua disposizione.

La Blink Mini 2K+ è una telecamera WiFi di ultima generazione. Con funzioni avanzate, questo piccolo dispositivo può essere posizionato ovunque in casa. Non richiede alcun tipo di intervento tecnico: scegli dove metterla e collegala alla presa. Se acquisti il suo alimentatore dedicato, in realtà, puoi posizionarla anche all’esterno perché è impermeabile e realizzata ad hoc. La gestione è elementare visto che scarichi l’app sul tuo smartphone e accedi a tutte le sue funzioni. Se poi hai un dispositivo Echo, usa anche i comandi vocali.

Ma quali sono i punti a favore di questo prodotto? Il suo obiettivo riprende la zona con qualità 2K. Qualunque dettaglio, anche il più piccolo, ti viene offerto sia di giorno che di notte. Quando cala il sole, nello specifico, fai affidamento sulla visione notturna a colori. E se proprio vuoi strafare, sfrutta lo zoom integrato per catturare anche la minuzia più totale. La telecamera, poi, non pecca di funzioni avanzate come la rilevazione del movimento, la cancellazione del rumore e l’audio bidirezionale. Sfrutta queste tre opzioni per quando sei fuori casa così da sapere sempre ciò che accade e, eventualmente, comunicare a distanza. Con l’acquisto ti vengono offerti 30 giorni di prova gratuita di Blink Plus, l’abbonamento con cui salvare i filmati in cloud.

A soli 26,99 euro su Amazon compra la tua Blink Mini 2K+. Approfitta delle ultime ore del Cyber monday per acquistarla scontata del 40%.