 Blink Mini 2K+, la telecamera da interno/esterno che ha occhi di FALCO
Blink Mini 2k+ è la perfetta telecamera per minitorare cosa accade dentor e fuori: con zoom 4x non si fa scappare alcun dettaglio.
Rendi la tua casa più sicura che mai scegliendo Blink Mini 2K+. L’ultimo modello rende questa telecamera più intelligente che mai e perfetta sia per dentro che per fuori. La installi in totale autonomia, la gestisci dallo smartphone ed il gioco è fatto. Approfitta del mega sconto su Amazon per acquistarla ora,comprala a soli 26,99 euro con un ribasso del 40%.

La videocamera Blink Mini 2K+ è geniale. È un prodotto eccellente per poter rendere il tuo appartamento sicuro. Se vuoi installarla all’interno non hai bisogno di nient’altro mentre, se opti per l’esterno, ti è richiesto l’acquisto del suo alimentatore dedicato così da renderla sicura e reistente. Per il resto, il prodotto è realizzato con i migliori materiali in commercio ed è impermeabile per non temere pioggia e altre intemperie. La gestione è facilissima visto che occorre scaricare l’app sul tuo smartphone ed il gioco è fatto. Trattandosi di un prodotto dell’ecosistema Amazon, naturalmente lo connetti ad Alexa e ai tuoi prodotti Echo per sfruttarla a tutti gli effetti.

Ma quali sono le caratteristiche di Mini 2K+? Attraverso il suo obiettivo in alta risoluzione (2K, per l’appunto) riprende qualsiasi dettaglio. Tuttavia potrebbe accadere che hai bisogno di una visione specifica ed è qui che entra in gioco lo zoom integrato 4x, così da concentrarti su una determinata zona laddove tu ne abbia bisogno. Tra visione notturna a colori, rilevamento di movimento e audio bidirezionale con cancellazione del rumore, questa telecamera non teme nessuna circostanza. Con l’acquisto ottieni 30 giorni di prova al servizio Blink Plus così da testarlo e capire se mantenerlo oppure disattivarlo alla scandenza del periodo.

Acquista subito la tua Blink Mini 2K+ a soli 26,99 euro su Amazon con lo sconto del 40% in corso. Aggiungila al carrello scegliendo se portarla a casa in bianco o in nero.

Pubblicato il 10 dic 2025

