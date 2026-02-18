 Blink Outdoor 2K+ da oggi in Italia: prezzo e punti di forza
Blink Outdoor 2K+ da oggi in Italia: prezzo e punti di forza

Debutto in Italia per Blink Outdoor 2K+, la nuova videocamera esterna con video 2K, visione notturna avanzata e autonomia fino a 2 anni.
Blink Outdoor 2K+ da oggi in Italia: prezzo e punti di forza
Debutto in Italia per Blink Outdoor 2K+, la nuova videocamera esterna con video 2K, visione notturna avanzata e autonomia fino a 2 anni.

Amazon lancia oggi in Italia la nuova Blink Outdoor 2K+: la puoi acquistare subito per riceverla a casa entro pochi giorni con la consegna gratuita. È l’ultimo modello della videocamera di sorveglianza per ambienti esterni, migliorata nella scheda tecniche e nelle funzionalità supportate. Registra con una risoluzione molto elevata (2560×1440 pixel) e la batteria ha un’autonomia fino a 2 anni, ma non sono i suoi unici punti di forza.

Il sensore integrato acquisisce immagini nitide e con colori intensi. È potenziato da uno zoom 4x per vedere ogni dettagli da vicino quando necessario e si distingue per le prestazioni in condizioni di scarsa illuminazione: supporta la visione a colori senza faretti e LED, passando automaticamente alla modalità a infrarossi in bianco e nero quando serve. Altre caratteristiche da segnalare sono gli avvisi intelligenti, il rilevamento di persone e veicoli, il filtro per i falsi allarmi e il design con certificazione IP65. Scopri di più nella descrizione completa.

La nuova videocamera di sorveglianza Blink Outdoor 2K+

La nuova Blink Outdoor 2K+ è disponibile per l’acquisto da oggi al prezzo di 99,99 euro. Puoi scegliere la colorazione che preferisci tra nero e bianco, la spesa non cambia. Volendo, Amazon propone anche i bundle con più unità per risparmiare sulla spesa finale.

Come scritto in apertura, la disponibilità è immediata e se effettui subito l’ordine arriverà a casa tua in pochi giorni con la consegna gratis. È un’ottima soluzione per la videosorveglianza della casa, grazie al controllo da remoto via smartphone e alla compatibilità con l’assistente virtuale Alexa.

Pubblicato il 18 feb 2026

18 feb 2026
