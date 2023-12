Blocchi VPN: ecco il trucco per aggirarli

Navigare online senza una protezione alla propria privacy è molto pericoloso. Tuttavia, quando ti sei affidato alla navigazione anonima delle VPN hai dovuto fari i conti con un problema molto diffuso. Molti siti non permettono l’accesso con questi servizi attivi per via dei cosiddetti Blocchi VPN. I motivi sono diversi: prevenzione dalle frodi, censure governative, georestrizioni e copyright. Esiste però un trucco per aggirarli in modo efficace.

Prima di tutto devi installare NordVPN sui tuoi dispositivi. Oggi è in offerta speciale al 69% di sconto con 3 mesi gratis. Grazie all’offerta di Natale puoi assicurarti questo strumento efficiente a un prezzo spettacolare. Con le sue funzionalità integrate e opzionali hai tutto il necessario per una connessione anonima e sicura, senza alcun problema né limitazione.

Tuttavia, anche con NordVPN potresti incorrere nei Blocchi VPN. Te lo diciamo per esperienza. Anche a noi è capitato. Nondimeno, questo provider assicura un metodo estremamente semplice e veloce per aggirarli senza problemi. Tu non devi fare nulla, solamente affidarti a una funzionalità estremamente intelligente e pratica.

Blocchi VPN: aggirali con un Indirizzo IP Dedicato

Navigando online con una VPN a volte capita di imbattersi in siti web che non ti permettono di accedere in anonimato. Ad esempio, e-commerce, Home Banking, siti governativi e altro. Per aggirare questi Blocchi VPN devi semplicemente installare NordVPN sui tuoi dispositivi acquistando un Indirizzo IP Dedicato. Questa opzione ti permette di navigare in totale anonimato, ma con un Indirizzo IP solamente tuo.

Perciò hai la possibilità di accedere a qualsiasi pagina internet o servizio online senza limitazioni. Eviterai block list e CAPTCHA odiosi. Tutto senza rinunciare ai vantaggi di NordVPN che offre anti-malware, anti-tracker, ad-blocker e larghezza di banda illimitata. Tutto questo ti permette di navigare online in totale sicurezza e con una velocità sempre elevata.

