Blue Origin punta a lanciare New Glenn ogni settimana

I primi due voli del New Glenn sono stati un successo, ma il 2026 è stato un anno difficile. Dopo aver collocato un satellite nell’orbita sbagliata ad aprile, il razzo è esploso sulla sua rampa di lancio un mese dopo, distruggendola. Da allora, Blue Origin non ha più una rampa di lancio per il suo vettore, e prevede un ritorno dei voli a inizio 2027. Ma questo non le impedisce comunque di essere ambiziosa…

New Glenn: quattro nuove rampe e fino a 150 stadi all’anno

L’azienda prevede di aggiungere due rampe di lancio supplementari per New Glenn a Cape Canaveral, in Florida, oltre ad altre due già in costruzione. Vuole anche acquisire due navi per il recupero del primo stadio del razzo. Un nuovo centro di integrazione, costruito con la Space Force, è anch’esso in programma, permetterà di preparare quattro satelliti alla volta prima del loro invio nello spazio.

Non è tutto. Un’espansione industriale stimata in 330 milioni di dollari, che dovrà completarsi entro l’estate 2027, permetterà di fabbricare fino a 150 stadi superiori all’anno. Saranno destinati alla versione più potente del razzo, New Glenn 9×4, capace di trasportare 70 tonnellate in orbita bassa e più di 20 tonnellate verso la Luna. È questa versione che dovrebbe essere impiegata nell’ambito del programma Artemis.

Stiamo investendo in strumenti automatizzati di lavorazione meccanica, saldatura, movimentazione e controllo che rendono la produzione più omogenea e più riproducibile. Questi sistemi aiutano i nostri team a individuare i problemi più precocemente e a concentrare la loro competenza sui compiti a più alto valore aggiunto , spiega Blue Origin in un post sul blog.

Si apre una finestra

La sfida è notevole, poiché l’azienda di Jeff Bezos deve dimostrare di essere in grado di sostenere una cadenza di volo settimanale solida. A titolo di confronto, SpaceX ha realizzato 165 missioni con il suo razzo Falcon 9 nel 2025, mentre Elon Musk immagina diversi decolli al giorno del suo megarazzo Starship. New Glenn, dal canto suo, ha preso il volo solo tre volte dall’inizio del 2025.

Ma ha una carta da giocare, dato che SpaceX dovrebbe poco a poco mandare in pensione il suo Falcon 9. Il bisogno di nuovi vettori è immenso e ad oggi, Blue Origin è l’unica altra azienda capace di recuperare il proprio primo stadio. Resta da vedere se saprà aumentare la potenza senza altri contrattempi.