Blue Origin: missione NS-17 per New Shepard

Blue Origin ha annunciato i dettagli della missione NS-17 senza equipaggio per il razzo New Shepard. Il lancio, previsto per il 25 agosto, sarà il quarto del 2021 e l'ottavo per questo particolare veicolo dedicato al trasporto di attrezzature per esperimenti scientifici. Alcuni di essi sono stati commissionati dalla NASA prima dello scontro legale in corso.

Missione scientifica per Blue Origin

Sull'esterno del razzo verranno montati due strumenti (Navigation Doppler Lidar e Descent Landing Computer) che permettono di determinare posizione e velocità del veicolo spaziale durante l'avvicinamento alla Luna. L'esperimento scientifico, eseguito per conto della NASA, servirà per valutare la possibilità di allunare in zone con terreno più accidentato, come quello vicino ai crateri.

Lo scopo dell'esperimento Modal Propellant Gauging è dimostrare un nuovo metodo di misurazione del livello di propellente all'interno dei serbatoi in condizioni di microgravità. OSCAR (Orbital Syngas / Commodity Augmentation Reactor) è invece uno strumento che trasforma i rifiuti generati durante le missioni spaziali in risorse utili, come acqua e propellenti.

Con l'esperimento Liquid Acquisition Device (LAD-3) verrà verificato il comportamento delle interfacce liquido/vapore in condizioni di microgravità. Infine è previsto un esperimento per la raccolta dei dati utili alle ricerche biologiche attraverso un sistema di imaging a fluorescenza. Sulla parte superiore della capsula verranno dipinti tre ritratti dall'artista ghanese Amoako Boafo.

Il lancio può essere seguito sul sito di Blue Origin a partire dalle ore 15:05 italiane del 25 agosto.