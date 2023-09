BLUETTI EP760: così il caro-energia non spaventa più

Con il costo delle materie prime nuovamente aumentato, tutto lascia immaginare un inverno nuovamente all’insegna delle cautele nei consumi poiché luce e gas rappresenteranno ancora una volta una minaccia al bilancio familiare. L’innovazione tecnologica ha tuttavia già proposto suggestive soluzioni che con BLUETTI raggiungono ora una nuova importante dimensione. La novità è infatti in un nuovo sistema di accumulo per le abitazioni private, qualcosa con il quale l’energia più essere messa da parte negli orari in cui l’approvvigionamento costa meno, per poi consumarla a piacimento quando se ne ha necessità.

Il possesso di un impianto fotovoltaico è in questo senso una chiave di volta, poiché consente un ampio accaparramento di energia elettrica che il nuovo BLUETTI EP760 potrà consentire di mettere da parte.

BLUETTI EP760

Il risultato che si può raggiungere ha una triplice valenza. Da una parte si ottiene un risparmio immediato sulle bollette e con pochi calcoli sarà facile valutare in quanto poco tempo l’investimento possa essere ammortizzato. Dall’altra si può ricavare massima libertà di consumo, poiché non si sarà più vincolati alla disponibilità di luce solare per accendere i propri elettrodomestici, ma si potrà attingere alle ampie riserve sempre disponibili. Infine, un accumulo ampio quanto quello consentito dai sistemi basati su inverter BLUETTI EP760 significa piena indipendenza energetica in ambito domestico per giorni e giorni: non c’è black-out che possa minacciare le proprie attività quotidiane, la propria giornata in smart working o le attività continuative del proprio impianto domotico.

Energia, sempre

Il nuovo BLUETTI EP760 prende il proprio nome dall’accresciuta capacità di erogazione dell’energia, che arriva con il nuovo modello a ben 7600W. Questo valore identifica il quantitativo di energia che il sistema di accumulo è in grado di offrire in un dato momento, supportando così più luci, elettrodomestici e sistemi attivi sulla medesima rete. Raggiungere questi livelli significa poter erogare energia a sufficienza per case moderne (dal profilo energivoro in continua crescita) che dispongono di sistemi a induzione, pompe di calore per riscaldamento/raffrescamento e complessi sistemi domotici sempre attivi.

La grande differenza tra il nuovo EP760 ed il precedente EP600 sta proprio nella capacità di erogazione dell’energia: laddove il nuovo modello raggiunge i 7600W in monofase, il modello precedente raggiungeva i 6000W soltanto in modalità trifase a 400V. EP600, se utilizzato in monofase, non erogava più di 2000W a 230V, il che rappresentava un limite sostanziale alle possibilità di utilizzo in ambito domestico (dove questo limite viene facilmente superato).

L’inverter EP760 abbatte un limite importante, insomma, ma condivide con EP600 la filosofia modulare che – in abbinamento alle batterie B500 – consente di raggiungere importanti, crescenti e personalizzabili livelli di accumulo. Così come l’EP600 è pertanto consigliabile in ambienti con impianti trifase (industria, terziario, aziende agricole), l’EP760 è decisamente adatto per gli ambiti domestici.

Accumulo

L’abbinamento tra EP760 e batterie di espansione di tipo B500 consente di portare gli accumuli da 9920Wh (2 batterie aggiuntive) a 19840Wh (4 batterie aggiuntive). Valori di questo tipo garantiscono ampia autonomia, il che equivale a:

poter consumare di notte quanto accumulato di giorno , evitando così di caricare costi sulla bolletta: si annullano i costi della componente energia e si riduce complessivamente il costo in modo sostanziale

, evitando così di caricare costi sulla bolletta: si annullano i costi della componente energia e si riduce complessivamente il costo in modo sostanziale poter utilizzare i propri elettrodomestici tutti insieme , anche di giorno, approfittando della carica sempre disponibile e organizzando i ritmi della propria giornata in totale libertà senza dover alternare lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni e altri elettrodomestici particolarmente esigenti in termini di consumo

, anche di giorno, approfittando della carica sempre disponibile e organizzando i ritmi della propria giornata in totale libertà senza dover alternare lavatrici, asciugatrici, lavastoviglie, forni e altri elettrodomestici particolarmente esigenti in termini di consumo poter ignorare eventuali black-out, più o meno brevi, grazie al fatto che l’accumulo dona piena autonomia rispetto all’approvvigionamento di energia dalle rete

Le case che dispongono di impianto fotovoltaico possono contare su una piena compatibilità: BLUETTI EP760 è in grado di assorbire energia da impianti con produzione fino a 9KW (con efficienza di inversione fotovoltaica pari ad un massimo del 97%). Tutta l’energia accumulata da produzione fotovoltaica è ovviamente una grande mano tesa all’ambiente nel nome della sostenibilità: si tratta di energia che non dovrà essere prodotta da altre fonti potenzialmente inquinanti, dunque pulita al 100% ed immediatamente disponibile.

Caratteristiche

Il nuovo inverter BLUETTI, basato su batterie LiFePO₄ (LFP), garantisce oltre 3500 cicli completi di carica/scarica e accompagna questa promessa con una garanzia del produttore di ben 10 anni. Durata estremamente lunga, insomma, che consente di ammortizzarne facilmente l’investimento ottenendo in cambio ben di più del solo risparmio garantito in bolletta.

L’inverter BLUETTI EP760 ha un peso di 44kg e dimensioni pari a 626×324×368 mm: con un minimo ingombro e grado di protezione IP65 rispetto a polvere e umidità, può essere installato pressoché ovunque con massima semplicità. La sua rumorosità è contenuta entro i 50dB e può essere monitorato momento per momento attraverso apposita app in grado di indicare ritmi di carica e scarica, nonché l’autonomia residua in base ai consumi registrati.

Prezzo e disponibilità

EP760, in abbinata a due batterie B500, è disponibile con un prezzo di debutto pari a 5999 euro. Considerando che il prezzo ufficiale di questo bundle sarebbe pari a 8999 euro, ciò significa che tra il 15 settembre e il 22 novembre lo sconto è pari a ben 3000 euro netti.

In nessun caso tale cifra va vista come “costo”, ma piuttosto come “investimento”. Si tratta infatti di una quota sulla quale sarà possibile costruire un piano di ammortamento pluriennale facile da calcolare e dal quale potranno emergere tutti i vantaggi collaterali.