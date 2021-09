BlufVPN: la VPN più veloce sul mercato da 3,31€ al mese!

Le soluzioni VPN sono oggigiorno sempre più comuni sia tra gli utenti privati che tra le imprese per questioni di sicurezza. Abbiamo scovato tra le varie proposte quella di BlufVPN con sconti fino al 67%.

BlufVPN: tutte le promo

Proteggersi è sicuramente una delle cose più importanti da fare soprattutto quando si utilizzano delle reti pubbliche. Molti malintenzionati infatti riescono ad infiltrarsi sui network e carpire alcune informazioni riservate come i dati bancari, identità e molto altro.

Le peculiarità principali di questa VPN sono sicuramente il livello di crittografia di alto livello con algoritmo AES-256-GCM usato anche dalla NASA, il fatto di essere la più veloce VPN presente nel mercato, la feature KillSwitch e molte altre.

Vi ricordiamo inoltre che se intendete fare una scelta più approfondita ed oculata è a vostra disposizione la nostra recensione sulle migliori VPN del 2021.

Sono disponibili svariati pacchetti a seconda delle vostre esigenze. Quello valido ogni mese ha un costo di 9,99 euro. Mentre quelli con più risparmio sono sicuramente i piani validi per 1 anno, 2 anni oppure 3 anni.

Il prezzo viene sempre ripartito mensilmente e, nello specifico, l'abbonamento che si rinnova ogni anno ha un costo di 4,51 euro mensili con uno sconto del 55%.

Il piano biennale, invece, scontato del 59% ha un canone mensile di 4,13€. L'ultimo su base triennale è quello che offre un maggior risparmio. In questo caso il prezzo richiesto ogni mese è pari a 3,31 euro ogni mese.

Inoltre, come la maggior parte dei servizi VPN anche questo è possibile provarlo per 30 giorni senza impegno e richiedere successivamente il rimborso della mensilità. BlufVPN offre più di 500 server dislocati in oltre 60 Paesi in tutto il globo.

L'azienda inoltre offre un servizio clienti da 5 stelle disponibile tutti i giorni della settimana senza sosta. Infine, è possibile usufruire del piano acquistato su un massimo di 5 dispositivi differenti.