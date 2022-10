BMAX B3 Plus: Mini PC in sconto con il coupon

Ottimo per la produttività, lo studio, la navigazione e l’intrattenimento multimediale, BMAX B3 Plus è il Mini PC protagonista oggi di un’ottima offerta Amazon: per approfittare non devi far altro che attivare il coupon sconto. Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza ufficiale Microsoft.

Mini PC in offerta: il coupon per BMAX B3 Plus

Diamo uno sguardo a quelle che sono le sue specifiche tecniche più importanti: processore Intel Jasper Lake N5090, 8 GB di RAM DDR4, SSD M.2 da 256 GB per l’archiviazione dei dati (presente uno slot interno per espansione), Wi-Fi dual band, Bluetooth e una gamma completa di porte per la connettività come visibile nell’immagine qui sotto. Il tutto in dimensioni pari a ‎12,5×11,2×4,4 centimetri. Tutti gli altri dettagli sono consultabili nella scheda del prodotto.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di BMAX (modello B3 Plus) al prezzo finale di soli 169,99 euro grazie al coupon Amazon offerto in questo momento. Non abbiamo modo di sapere quando scadrà la promozione, né quante siano le unità a magazzino: gli interessati non perdano tempo.

La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio in un paio di giorni: se lo ordini subito, entro metà settimana sarà da te.

