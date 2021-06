Prezzo stracciato per il laptop convertibile BMAX Y11

BMAX Y11 è un laptop convertibile che fa della versatilità il suo principale punto di forza: può essere utilizzato come un computer portatile tradizionale o, all'occorrenza, in modalità tablet. Oggi è possibile acquistarlo su Amazon approfittando di 68,50 euro di sconto sul prezzo di listino.

BMAX Y11, un ottimo laptop convertibile in offerta

Diamo uno sguardo alle specifiche tecniche integrate: display touchscreen da 11,6 pollici con risoluzione Full HD (1920×1080 pixel), processore quad core Intel Gemini Lake di ottava generazione, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per lo storage, moduli WiFi e Bluetooth 4.2 per la connettività, porte USB-C e mini-HDMI per l'output video, altoparlanti stereo e batteria da 26,6 Wh per un'autonomia elevata. Tutte le altre informazioni sono consultabili nella scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale. BMAX Y11 è già di per sé un ottimo dispositivo, reso ancora migliore dal fatto che oggi è possibile acquistarlo al prezzo di 331,49 euro invece di 399,99 euro come da listino. La consegna è immediata e gratuita, curata direttamente da Amazon.