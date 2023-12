Bollette, internet e assicurazioni troppo care? Risparmia con Switcho

In tempo di crisi economica e caro bollette è difficile far quadrare i conti a fine mese.

Luce, gas, telefono, internet, assicurazioni auto e moto, sono un vero e proprio macigno sulle spalle degli italiani, che devono in qualche modo riuscire a rimanere in piedi. In loro soccorso, per alleggerirli un po’ da questo pesante fardello, vi è un’app del tutto gratuita che permette di dare un taglio considerevole alle spese.

Stiamo parlando di Switcho, un servizio digitale in grado, senza burocrazia e tempo sprecato con i call center, di cambiare i propri fornitori di servizi risparmiando denaro.

Come funziona quest’app così interessante? Il tutto si svolge in 3 semplici passaggi:

In base ai dati inseriti in Switcho sullo stile di vita dell’utente, il sistema elabora un piano risparmio; L’app analizza le possibili soluzioni, offrendo solo le eventuali alternative DAVVERO convenienti; Una volta scelto il cambio di servizio, basta un tocco sullo smartphone e Switcho si occupa di tutta la burocrazia.

Switcho ti fa risparmiare davvero?

Domanda lecita, per una risposta alquanto semplice: Sì.

A testimoniare ciò, infatti, sono i numeri. Stiamo parlando di una stima intorno ai 40.000.000 euro finora risparmiati dagli utenti. Non solo: il sistema su cui si basa Switcho è talmente efficace che anche il Sole 24 Ore ha parlato di questo interessante progetto. E il bello è che si tratta di una piattaforma in tutto e per tutto gratuita.

Switcho, infatti, guadagna dalle commissioni per ogni contratto attivato. Ciò permette all’app di mantenersi attiva senza gravare economicamente sugli utenti e, allo stesso tempo, di fare risparmiare gli stessi.

Per mantenere la propria mission, Switcho non spinge mai un utente verso un contratto che non sia veramente conveniente, rimanendo comunque un servizio equidistante rispetto ai vari provider ed erogatori di servizi.

Semplice da installare e chiara, anche a chi ha poca dimestichezza con la tecnologia, Switcho può rappresentare un punto di svolta per le famiglie italiane. Seppur non potendo fare miracoli, infatti, questa piattaforma consente di risparmiare facilmente centinaia di euro all’anno e, visto il periodo che stiamo vivendo, non è di certo poca cosa.

