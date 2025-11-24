 BOMBE Amazon del Black Friday: 10 offerte stroncate nel prezzo
All'Amazon Black Friday gli sconti toccano quota 58%, occasioni da cogliere al volo per risparmio senza eguali.
All'Amazon Black Friday gli sconti toccano quota 58%, occasioni da cogliere al volo per risparmio senza eguali.

La settimana (lunga) del Black Friday 2025 è ancora in atto su Amazon e proprio tra qualche giorno si toccherà l’apice con sconti sull’elettronica. In queste giornate, tuttavia, altre offerte sono andate online e non sono affatto da perdere. Con sconti che dimezzano i prezzi di partenza, l’occasione di acquistare risparmiando centinaia di euro è reale. Per non perdere neanche un affare, ho racchiuso in questo articolo 10 prodotti che devi scoprire subito. 

De’Longhi Magnifica Plus, macchina da caffè automatica con sistema Montalatte automatico.La acquisti a 449 euro con sconto del 44%.

De’Longhi Magnifica Plus – Perfetto Macchina da Caffè Automatica, LatteCrema Montalatte Automatico, 18 Bevande in un Solo Tocco, Display Touch a Colori, Argento e Nero (ECAM322.70.SB)

De’Longhi Magnifica Plus – Perfetto Macchina da Caffè Automatica, LatteCrema Montalatte Automatico, 18 Bevande in un Solo Tocco, Display Touch a Colori, Argento e Nero (ECAM322.70.SB)

449,00799,00€-44%

Imetec Scaldasonno matrimoniale, coperta riscaldante con dispositivo di sicurezza integrato in Lana e merino. La compri a 94,89 euro con sconto del 41%.

Imetec Scaldasonno matrimoniale 150x160 cm, 50% Lana e merino, 2 temperature, Dispositivo sicurezza electro block, Made in italy

Imetec Scaldasonno matrimoniale 150×160 cm, 50% Lana e merino, 2 temperature, Dispositivo sicurezza electro block, Made in italy

94,89159,99€-41%

Rowenta Compact Power XXL, aspirapolvere a traino  con contenitore senza sacchetto e potenza da 900W. Lo acquisti a soli 69,99 euro con sconto del 58%.

Beats Studio Pro, cuffie Bluetooth Over Ear con audio spaziale e lossless.Le acquisti a 187,99 euro con sconto del 53%.

Beats Studio Pro - Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore - Audio spaziale personalizzato, audio lossless USB-C, compatibilità con Apple e Android - Nero

Beats Studio Pro – Cuffie Bluetooth wireless con cancellazione del rumore – Audio spaziale personalizzato, audio lossless USB-C, compatibilità con Apple e Android – Nero

187,99399,95€-53%

LEGO – Disney Stitch, costruzione adatta dai bambini da 9 anni su composto da 730 pezzi.Lo acquisti a soli 43,60 euro con sconto del 33%.

Marshall Acton III, altoparlante Bluetooth dalle dimensioni compatte con audio 30W. Lo acquisti a soli 170 euro con sconto del 43%.

Marshall Acton III Bluetooth Altoparlante, senza fili Casse Nero

Marshall Acton III Bluetooth Altoparlante, senza fili Casse Nero

170,00299,00€-43%

Echo Dot, ultimo modello sul mercato con funzioni touch e suono più dinamico. Lo acquisti a soli 20,90 euro con sconto del 54%.

Garmin fēnix 7X Pro Solar, smartwatch con ricarica solare e cassa da 51mm.Lo acquisti a soli 509,54 euro con sconto del 40%.

Garmin fēnix 7X Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 51mm, Torcia LED, Touchscreen 1,4

Garmin fēnix 7X Pro Solar, Smartwatch, Ricarica solare, 51mm, Torcia LED, Touchscreen 1,4″, +30 Sport, GNSS multi-band, SpO2, Mappe, Musica, Pay, Autonomia 37 giorni (Slate Gray & Black)

509,54849,99€-40%

Lenovo IdeaPad Slim 3, notebook con display da 15,6″ e Intel Core i5 abbinato a 16+512GB. Lo acquisti a soli 448,99 euro con sconto del 31%.

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920x1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home - Arctic Grey

Lenovo IdeaPad Slim 3 Notebook 15,6” FHD (1920×1080), Intel Core i5-12450H, RAM 16GB, 512GB SSD, Grafica Integrata, WiFi 6, Windows 11 Home – Arctic Grey

448,99649,00€-31%

Apple iPad Air 11” con chip M3, 128 GB di spazio al suo interno e Apple Intelligence a tua disposizione.Lo acquisti a soli 549 euro con sconto del 18%.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 24 nov 2025

Paola Carioti
Pubblicato il
24 nov 2025
