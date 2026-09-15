Bonus Colonnine, domande dal 22 settembre: fino a 1.500 euro

È stato confermato l’arrivo del Bonus Colonnine, una misura che intende favorire la diffusione delle auto ad alimentazione elettrica nel nostro Paese. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy ha comunicato che sarà possibile chiedere il contributo a partire dalle ore 12:00 di martedì 22 settembre, attraverso la piattaforma di Invitalia dedicata. L’accesso potrà essere effettuato con SPID, CIE e CNS.

Bonus Colonnine: le domande dal 22 settembre

Ci sarà tempo fino al 31 gennaio 2027 per presentare la domanda. Sul portale si legge che i contributi sono concessi in base alla data di acquisto e installazione dell’infrastruttura di ricarica . I fondi messi a disposizione dell’iniziativa ammontano in totale a 68 milioni di euro, così suddivisi.

15 milioni di euro per gli acquisti effettuati dal 26 giugno 2026 al 31 dicembre 2026;

15 milioni di euro per quelli dall’1 gennaio 2027 al 31 dicembre 2027;

15 milioni di euro per quelli dell’1 gennaio 2028 al 31 dicembre 2028;

15 milioni di euro per quelli dall’1 gennaio 2029 al 31 dicembre 2029;

8 milioni di euro per quelli dall’1 gennaio 2030 al 31 marzo 2030.

Per quanto riguarda le spese ammissibili, includono quelle di acquisto e installazione delle infrastrutture di ricarica nuove e di potenza standard, compresi gli impianti elettrici e le opere edili strettamente necessarie, oltre ai costi per progettazione, direzione lavori, sicurezza, collaudi e connessione alla rete elettrica. Devono ovviamente essere effettuate con pagamento tracciabile.

Il contributo copre l’80% delle spese sostenute per l’acquisto e la posa in opera delle colonnine, fino a un massimo di 1.500 euro per ogni richiedente. Nel caso di interventi realizzati su edifici condominiali, il limite sale a 8.000 euro. Chiudiamo con le parole del ministro Adolfo Urso.