Bonus Cultura, 500 euro per i nati nel 2004

Nel 2004 nasce Facebook, nasce Firefox ed in Italia nascono poco più di 550 mila bambini. Facebook è diventato quel che tutti sappiamo, Firefox ha già passato il suo momento migliore, mentre quel mezzo milione di bambini è oggi diventato adulto ed in questo passaggio si trova un piccolo grande regalo sulla propria strada: si chiama “Bonus Cultura” e consta in 500 euro spendibili in prodotti culturali tramite la cosiddetta 18app.

Bonus Cultura: come avere i 500 euro

Il Bonus Cultura ha seriamente rischiato di scomparire con il recente cambio di legislatura, poiché uscito inizialmente dai radar del nuovo Governo per poi tornare in auge all’atto di approvazione della legge finanziaria. Non è chiaro se in futuro il Bonus Cultura continuerà ad essere confermato, insomma, ma al momento il progetto è confermato e con esso le scadenze relative:

entro il 31 ottobre 2023 può essere richiesto il proprio bonus;

può essere richiesto il proprio bonus; il bonus andrà speso entro il 30 aprile 2024 ;

; il bonus erogato nel 2022 (per i nati nel 2003) deve essere speso entro il 28 febbraio 2023.

La finalità del bonus è quella di portare i più giovani ad investire nella cultura e, al contempo, di finanziare un’industria culturale per la quale non è sempre facile poter attrarre i più giovani. Questi i prodotti acquistabili:

biglietti per cinema, teatri, concerti, eventi culturali, musei, monumenti e parchi archeologici;

musica, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici, anche in formato digitale;

corsi di teatro, musica e lingue straniere.

18app, anche su Amazon

Un modo semplice per spendere il bonus cultura nei prodotti indicati è quello di convertire il bonus stesso in crediti su Amazon, potendoli quindi spendere entro le date indicate dall’iniziativa ministeriale.

Il procedimento è semplice: si richiede il bonus sul sito 18app (con identificazione tramite SPID o CIE), quindi lo si converte in codici Amazon su questa pagina, infine si spendono i crediti acquisiti scegliendo i prodotti disponibili su questi cataloghi riservati:

“Se questo è un uomo” di Primo Levi è ad oggi il libro più acquistato con il Bonus Cultura. Nel 2022, invece, il risultato è stato il seguente:

Nell’edizione Bonus Cultura cominciata lo scorso anno, al primo posto tra i più acquistati c’è Fabbricante di lacrime dell’autrice Erin Doom, che racconta la storia di un misterioso artigiano dagli occhi chiari come il vetro: tra favola e leggenda, un mondo da leggere tutto d’un fiato. A seguire, It ends with us. Siamo noi a dire basta di Colleen Hoover, vede la protagonista Lily scontrarsi con un’amara realtà che la porterà a chiedersi fino a dove è giusto perdonare per amore, e a trovare la sua risposta. In terza posizione, Non conservarlo, nascondilo di Miss Lea Coquille-Chambel accende un faro su un tema di assoluta attualità: l’importanza della salute mentale. Un libro inusuale e sorprendente, che accompagna il lettore nella conoscenza e ricerca di sé dando voce ai pensieri mai pronunciati ad alta voce.

Tutte le informazioni sul progetto sono disponibili sull’apposita pagina dedicata su Amazon. Per cercare altri negozi presso cui spendere il proprio bonus è possibile invece cercare negli appositi elenchi ufficiali per negozi fisici e negozi online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.