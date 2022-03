Bonus Mobilità (bici e monopattini): chi, come e quando

Quello noto come Bonus Mobilità (formalmente Credito d’imposta mobilità sostenibile ) è in realtà un credito d’imposta per chi ha sostenuto spese per l’acquisto di mezzi e servizi di mobilità sostenibile . Possono beneficiarne le persone fisiche che, nel periodo compreso tra l’1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020, hanno comprato biciclette (muscolari o elettriche) o monopattini elettrici. Vale lo stesso per gli abbonamenti al trasporto pubblico e i servizi di mobilità elettrica in condivisione o sostenibile.

Credito d’imposta mobilità sostenibile (Bonus Mobilità): come funziona

Tra i requisiti necessari per usufruirne c’è la rottamazione (sempre tra l’1 agosto 2020 e il 31 dicembre 2020) di un secondo veicolo di categoria M1 contestuale all’acquisto. Quello comprato dev’essere a bassa emissione di anidride carbonica (CO2 compresa tra 0 e 110 g/Km).

Il tetto massimo del beneficio è fissato in 750 euro. I fondi stanziati per l’iniziativa ammontano complessivamente a 5 milioni di euro.

Gli interessati dovranno comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese che danno diritto all’agevolazione. Per farlo è stato messo a disposizione un apposito modulo (PDF, istruzioni per la compilazione). L’invio è previsto mediante la propria area riservata o gli altri canali telematici predisposti. Sarà necessario farlo nel periodo compreso tra il 13 aprile 2022 e il 13 maggio 2022.

Come già scritto, è doveroso sottolineare che non si tratta di uno sconto né di un incentivo all’acquisto, bensì di un credito d’imposta. Potrà essere fruito esclusivamente nella dichiarazione dei redditi, in diminuzione delle imposte dovute (non oltre il periodo 2022).

Il riferimento normativo del Bonus Mobilità è il decreto legge 19 maggio 2020. Tutte le altre informazioni sul sito ufficiale dell’Agenzia delle Entrate.

