Bonus Psicologo: oggi il click day (update)

La pagina predisposta da INPS per effettuare la richiesta del Bonus Psicologo risulta al momento non disponibile : è l’effetto del click day. Oggi, lunedì 18 marzo, è infatti la data stabilita per poter inviare la richiesta del contributo. Con tutta probabilità, a causare il problema è il volume elevato di connessioni generate in contemporanea dai cittadini interessati.

Aggiornamento: il servizio sembra essere raggiungibile attraverso un altro indirizzo. Anche in questo caso, però, l’accesso risulta piuttosto lento e non sempre va a buon fine.

La pagina del Bonus Psicologo è irraggiungibile

Come si legge nella documentazione ufficiale, il Contributo per sostenere le spese relative a sessioni di psicoterapia (questo il nome completo) è stato reso strutturale e il suo importo è stato innalzato fino a 1.500 euro per ogni richiedente. L’erogazione si basa sull’ISEE.

Vi possono accedere coloro in condizione di depressione, ansia, stress e fragilità psicologica, che siano nella condizione di beneficiare di un percorso psicoterapeutico . È bene precisare che per l’invio delle domande ci sarà tempo fino al 31 maggio 2024, ma l’ordine di ricezione potrebbe risultare determinante come vedremo a breve.

Sono due i requisiti necessari per l’assegnazione del Bonus Psicologo: la residenza in Italia e l’ISEE in corso di validità non superiore a 50.000 euro.

L’INPS provvede all’attività di ricezione e di gestione delle domande del beneficio, alla redazione delle graduatorie, distinte per Regione e Provincia autonoma di residenza dei beneficiari, e ai successivi adempimenti.

INPS e click day: una vecchia storia

Non è la prima volta che un click day affossa le risorse online dell’Istituto. È accaduto più volte in passato, fin dall’aprile 2020 quando è stato aperto l’invio delle richieste per il Bonus 600 euro stanziato in favore dei lavoratori. Alcuni mesi più tardi, il Buono Mobilità ha invece messo in ginocchio SPID.

Bonus Psicologo: come inviare la domanda

Ricapitolando, per inviare la domanda necessaria a ottenere il Bonus Psicologo è possibile far riferimento a una delle due pagine (1, 2) indicate da INPS. Per l’autenticazione ci si può affidare a SPID (almeno di livello 2), alla Carta di Identità Elettronica oppure alla Carta Nazionale dei Servizi.

Il contributo è riconosciuto una sola volta, con un importo fino a 50 euro per ogni seduta di psicoterapia. Queste le fasce di attribuzione.

fino a 1.500 euro complessivi in caso di ISEE inferiore a 15.000 euro;

fino a 1.000 euro complessivi in caso di ISEE compreso tra 15.000 e 30.000 euro;

fino a 500 euro complessivi in caso di ISEE superiore a 30.00 euro e non superiore a 50.000 euro.

In seguito all’accoglimento della domanda, l’importo del contributo sarò comunicato al beneficiario insieme al codice univoco da consegnare al professionista per il suo utilizzo, entro 270 giorni.

I fondi stanziati per il 2024 ammontano a 8 milioni di euro (nel 2023 erano 5 milioni di euro).

È un vero click day?

Come si legge nella circolare 34 del 15 febbraio, la procedura di definizione delle graduatorie per l’assegnazione del beneficio terrà conto anche dell’ordine cronologico di presentazione delle domande. Non si tratta dell’unico fattore considerato, ma potrebbe risultare determinate ai fini dell’ottenimento. A conti fatti, si tratta di un vero e proprio click day.