Bose Diffusore Portatile SoundLink Max per un audio da concerto (-12%)

Sicuramente non un prodotto per chi ha non ama i bassi potenti e l’audio che ti smuove fin dentro. Bose Diffusore Portatile SoundLink Max è un diffusore Bluetooth di ultima generazione con autonomia che dura quasi un giorno e delle dimensioni che lo rendono perfetto. Sempre con te e pronto a fare festa in qualsiasi occasione. Stavi cercando un prodotto come questo? È il tuo momento perché lo acquisti a soli 349€ su Amazon con uno sconto del 12%, non perdere tempo e aggiungilo subito al carrello.

Bose Diffusore Portatile SoundLink Max, un prodotto unico

Veramente particolare non tanto per la sua funzione visto che il mercato è pieno di prodotti analoghi ma bensì per le sue capacità. Bose Diffusore Portatile SoundLink Max è un vero gioiello con dimensioni compatte che ti consentono di portarlo con te con facilità. Un po’ come se fosse una borsa ma invece di avere al suo interno mille oggetti diversi, custodisce un impianto di ultima generazione che rende ogni occasione una festa. Connetti il tuo smartphone via Bluetooth oppure sfrutta la porta AUX integrata. È tua la scelta.

Una volta compiuto questo step, hai a disposizione un sistema completamente resistente all’acqua e con 20 ore di autonomia dalla sua parte. Una volta che premi play ti accorgi che i driver non sono di dubbia qualità ma anzi, bassi potenti e toni medi morbidi per una riproduzione equilibrata e senza mai distorsioni. È l’anima della festa e basta per poter animare uno spazio intero senza necessità di altri dispositivi affiancati. Quando hai finito lo spegni, lo alzi dalla sua maniglia incorporata e lo riporti a casa con te.

A soli 349€ su Amazon, il Bose Diffusore Portatile SoundLink Max è quello di cui non fare a meno. Con lo sconto del 12% è pronto a diventare tuo, aggiungilo al carrello.