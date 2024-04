Risparmia 80€ sullo speaker BT portatile di Bose

Amazon propone oggi al suo prezzo minimo storico l’ottimo Bose SoundLink Revolve II. Si tratta di uno speaker Bluetooth portatile realizzato da uno dei marchi storici del settore audio, perfetto per l’ascolto della musica (o dei podcast) in casa, ma anche in mobilità e negli ambienti esterni. È ideale per le grigliate e le feste all’aperto. Lo puoi acquistare approfittando di un forte sconto di 80 euro rispetto al listino ufficiale.

Super sconto Amazon su Bose SoundLink Revolve II

Tra i punti di forza, oltre alla compatibilità garantita con tutti i device per uno streaming senza compromessi, ci sono anche l’autonomia fino a 13 ore con una sola ricarica della batteria interna, il microfono integrato per interagire con Alexa, Assistente Google e Siri e la certificazione IP55 che lo rende resistente al contatto con l’acqua. Tra le altre caratteristiche avanzate in dotazione c’è anche quella che permette di riprodurre il suono a 360 gradi, dunque non in un’unica direzione, ideale Trovi altre informazioni nella scheda del prodotto.

La promozione di oggi ti permette di acquistare Bose SoundLink Revolve II al prezzo finale di soli 149 euro invece di 229 euro come da listino, con un risparmio di 80 euro. Lo sconto è applicato in automatico. Potrai così allungare le mani su uno dei migliori speaker Bluetooth portatili tra quelli in circolazione.

È venduto e spedito direttamente da Amazon con disponibilità immediata e consegna gratuita a domicilio prevista già entro domani se effettui subito l’ordine. A garanzia della sua qualità ci sono quasi 6.000 recensioni positive pubblicate da chi ha già avuto modo di metterlo alla prova, con un voto medio molto alto pari a 4,6/5 stelle.