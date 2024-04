Cuffie Beats Solo3 Wireless: Nero o Rosso lo sconto del 35% è ugualmente WOW

Il marchio Beats è sinonimo di qualità sonora indiscussa e oggi vi presentiamo un’offerta imperdibile sulle cuffie wireless Beats Solo3 nella vivace colorazione Rosso e nell’elegante colorazione Nero: grazie allo sconto del 35% passano da 299,95 euro a soli 149 euro. Un prezzo eccezionale, vicinissimo al loro minimo storico, che rende l’acquisto un vero affare.

Beats Solo3 Wireless: tecnologia e prestazioni di livello superiore

Le cuffie Beats Solo3 offrono prestazioni eccellenti e funzionalità di alto livello, tipiche dei prodotti di punta del settore. Dotate del chipset Apple W1, consentono un accoppiamento rapido con iPhone, iPad e altri dispositivi Apple (ma sono compatibili anche con Android), grazie alla connettività Bluetooth di Classe 1. La cancellazione attiva del rumore assicura un isolamento ottimale, perfetto anche durante attività all’aperto o in ambienti rumorosi.

L’autonomia è sorprendente, con oltre 40 ore di riproduzione continua con una singola carica. La tecnologia “Fast Fuel” offre anche 3 ore di ascolto con soli 5 minuti di ricarica. E nonostante siano ideali con i prodotti Apple, sono pienamente compatibili con dispositivi Android e PC di ogni sistema operativo.

A questo prezzo straordinario di 149 euro, le cuffie Beats Solo3 in Rosso o Nero sono un acquisto imperdibile. Affrettatevi prima che le scorte si esauriscano, perché questa promozione è valida solo per questa vibrante colorazione! Grazie ad Amazon Prime, potrete riceverle comodamente a casa vostra in pochi giorni senza costi aggiuntivi di spedizione, e con la possibilità di pagamenti dilazionati in comode rate a tasso zero con Cofidis.