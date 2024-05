MacBook Air (2024) con chip Apple M3: su eBay il prezzo è PAZZESCO (CODICE SCONTO)

Nel mondo dei laptop di fascia premium, il MacBook Air 2024 è il re indiscusso. Equipaggiato con il super potente chip Apple M3, questo dispositivo è un capolavoro tecnologico. Ma la vera chicca? Su eBay, lo trovate in super offerta! La versione con 8GB di RAM e un SSD da 256GB è scontata a ben 1.084,99 euro con uno sconto di 35 euro al già basso prezzo consigliato di 1.119,99 euro. Il merito è di un codice sconto da inserire all’atto del pagamento: il suo nome è PSPRMAY24.

Le fantastiche qualità del MacBook Air (2024)

Il MacBook Air è molto più di un semplice laptop, è un vero e proprio gioiello di design. Con il suo profilo sottilissimo e il display widescreen Liquid Retina da 13,6 pollici, offre una risoluzione di 2560×1664 pixel. Per gli amanti delle videochiamate, la fotocamera FaceTime HD a 1080p vi farà sembrare sempre al top, mentre il sistema audio tre microfoni e quattro altoparlanti con audio spaziale è una gioia per le orecchie.

Il cuore del MacBook Air 2024 è il chip M3, una vera potenza. La CPU 8-core e la GPU fino a 10-core garantiscono prestazioni stratosferiche, ideali per chi lavora con contenuti multimediali. Questo MacBook Air ha due porte Thunderbolt, un jack per le cuffie, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e una porta di ricarica MagSafe.

Non perdete questa incredibile opportunità: il MacBook Air 2024 è disponibile su eBay a soli 1.084,99 euro. Con spedizioni rapide e gratuite in tutta Italia affrettatevi a mettere le mani su questa meraviglia tecnologica! Non dimenticate, però, di inserire il codice sconto PSPRMAY24 prima di procedere con l’acquisto e non sottovalutate la grande affidabilità del venditore come testimoniato dal 99,8% di feedback positivi su quasi 129.000 recensioni.