Brave annuncia una nuova funzionalità anti-tracking

Brave ha annunciato una nuova funzionalità che impedisce il tracciamento durante la navigazione. Forgetful Browsing, disponibile a partire dalla versione 1.53 per desktop e 1.54 per Android, consente agli utenti di eliminare cookie e altri dati locali quando il sito viene chiuso, impedendo la reidentificazione, ovvero il riconoscimento alla prossima visita.

Protezione maggiore con Brave

Brave sottolinea che tutti i browser permettono di bloccare il tracciamento di terze parti, ovvero da parte dei tracker esterni al sito visitato. Le terze parti hanno quindi iniziato a sfruttare i dati salvati dai siti per “ricordare” gli utenti alla visita successiva. La cosiddetta reidentificazione evita, ad esempio, di inserire nuovamente le credenziali di login o viene usata per conteggiare il numero di articoli in caso di paywall.

I browser impediscono ai siti di leggere i cookie di altri siti, ma lo stesso sito può leggere i cookie salvati nella visita precedente. Per evitare questo tracciamento è possibile utilizzare la navigazione privata, installare una specifica estensione oppure cancellare i dati manualmente (tutti o solo per singoli siti). Forgetful Browsing previene invece il tracciamento in maniera più semplice.

Usando Brave Shields è possibile attivare l’opzione “Dimenticami quando chiudo un sito” ed eventualmente aggiungere eccezioni per singoli siti. Alla chiusura dei siti verranno cancellati cookie, dati locali e cache HTTP/DNS. A differenza delle altre impostazioni in Brave Shields, Forgetful Browsing si applica all’intero sito, non ai domini. Ovviamente verrà effettuato il logout dai siti per evitare la reidentificazione.