Brave Firewall + VPN disponibile anche su desktop

Brave ha annunciato la disponibilità della VPN anche su Windows, macOS e Linux. Utilizzando la versione 1.49 del browser, gli utenti possono nascondere l’indirizzo IP del dispositivo ed evitare il tracciamento online con il firewall integrato. Brave VPN + Firewall costa 9,99 dollari/mese, ma c’è la prova gratuita per 7 giorni.

Brave VPN + Firewall anche su desktop

Brave VPN + Firewall era già disponibile per Android e iOS. Gli abbonati possono aggiungere PC o Mac fino ad un massimo di 5 dispositivi per ogni account. Ovviamente su ognuno di essi deve essere installato il browser Brave. Tuttavia la protezione è attiva per tutte le app, quindi anche all’esterno del browser.

Con il supporto di Windows, macOS e Linux è disponibile una protezione cross-platform a 9,99 dollari/mesi o 99,99 dollari/anno. La tecnologia è sviluppata da Guardian. Gli utenti possono nascondere l’indirizzo IP reale, scegliere il server, impedire il tracciamento da parte del provider Internet e accedere ai contenuti preferiti da qualsiasi luogo, aggirando le restrizioni geografiche.

Brave non conserva nessuna dato sulla connessione e sulle attività online. La VPN crea un tunnel cifrato per il traffico dati, ma non blocca i tracker. Questo compito viene svolto dal firewall integrato attraverso un insieme di regole. Per sottoscrivere l’abbonamento o attivare la prova gratuita di 7 giorni è sufficiente cliccare sull’icona della VPN nella barra degli indirizzi del browser.

