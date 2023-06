British Council al 20% di sconto è l'alleato per il tuo IELTS Test

Se stai preparandoti per il tuo IELTS Test, c’è un nome che più di altri è l’ideale per ottenere risultati eccellenti: parliamo di British Council. In qualità di co-creatrice del test, questa organizzazione con oltre ottant’anni di esperienza è il tuo alleato ideale per aiutarti a raggiungere risultati eccellenti. Grazie all’offerta in corso potrai accedere a tutte le migliori risorse fornite da British Council con uno sconto fino al 20%: lascati guidare dagli esperti in un percorso di apprendimento stimolante, tra lezioni online di gruppo e private dal vivo.

Ecco perché affidarsi a British Council

Grazie a British Council, prepararsi per il test standardizzato IELTS diventa così un’esperienza completa e mirata. Avrai l’opportunità di migliorare le tue abilità in tutte le sezioni di valutazione – ascolto, lettura, scrittura e conversazione – e ampliare la tua conoscenza di grammatica e vocabolario.

In poche parole, British Council ti offre una preparazione completa, dandoti anche consigli sul formato del test e sulle diverse domande che affronterai, permettendoti inoltre di personalizzare il tuo percorso, il programma di apprendimento e l’insegnante, il tipo di lezioni che desideri seguite e molto altro. Sulla base di ciò, potrai sviluppare strategie efficaci, suggerimenti e tecniche per raggiungere i migliori risultati possibili.

Come studente British Council, avrai a tua disposizione uno IELTS Coach, che ti accompagnerà nel programma di lezioni online private o di gruppo, permettendoti di massimizzare la tua preparazione. Ogni lezione di gruppo da 55 minuti avrà un costo di 1 credito, mentre una lezione privata da 25 minuti costerà 2 crediti. Il numero di crediti ottenuti varierà a seconda del piano scelto.

Quali sono i piani disponibili?

Sono tre i piani tra cui scegliere. “Express” rappresenta la scelta ideale se vuoi ottenere consigli e strategie per il test IELTS: a 146 euro otterrai 10 crediti classe. “Lite”, invece, è perfetto per un apprendimento mirato e per fare pratica prima dell’esame, al prezzo (scontato del 20%) di 206 euro per 20 crediti classe. Infine c’è il piano “Intensive”, un corso completo per una preparazione personalizzata completa, che ti offre 50 crediti classe al costo di 454 euro (prima dello sconto era 568).

Ogni piano include: analisi personalizzata con un esperto (2 crediti), webinar IELTS, lezioni d gruppo e private, webinar Live25 sulla grammatica e vocabolario guidati dall’insegnante (illimitato), accesso per tre mesi. Preparato per il tuo IELTS test con la certezze di essere supportato dai migliori professionisti del settore: ottieni qui il tuo 20% di sconto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.