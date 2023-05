BrutePrint: vulnerabile l'uso dell'impronta digitale

Molti esperti di sicurezza consigliano di utilizzare l’autenticazione biometrica per determinate operazioni effettuate con uno smartphone, in particolare l’accesso alle app bancarie, evitando password deboli o codici inviati via SMS. Alcuni ricercatori cinesi hanno però utilizzato un nuovo tipo di attacco, denominato BrutePrint, che consente di aggirare l’autenticazione con impronta digitale.

Vulnerabilità zero-day CAMF e MAL

Gli attacchi brute force (forza bruta) sono utilizzati per scoprire un codice, una password o una chiave e accedere a sistemi, account e reti. Vengono prima cercate le combinazioni più semplici (ad esempio le password predefinite o l’immortale 123456), quindi si passa a combinazioni più complesse. Grazie alla potenza di calcolo disponibile oggi, l’operazione viene completata in poco tempo (se la password ha un lunghezza inferiore a 12 caratteri).

I ricercatori cinesi hanno applicato la tecnica per aggirare le protezioni dell’autenticazione con impronta digitale, come il numero massimo di tentativi. A tale scopo sono state sfruttate due vulnerabilità zero-day, denominata CAMF (Cancel-After-Match-Fail) e MAL (Match-After-Lock). Gli autori della studio hanno anche scoperto che i dati biometrici non sono correttamente protetti, consentendo un attacco man-in-the-middle.

I test sono state eseguiti con sei smartphone con Android, due smartphone Huawei con HarmonyOS e due iPhone. L’attacco richiede l’accesso fisico al dispositivo, un database di impronte digitale e una piccola scheda da collegare allo smartphone. L’obiettivo è inviare un numero illimitato di immagini delle impronte fino alla scoperta di quella dell’utente.

I dispositivi Android e HarmonyOS consentono un numero illimitato di tentativi, quindi è possibile lo sblocco e l’esecuzione di altre operazioni dopo aver trovato l’impronta. Gli iPhone permettono solo di incrementare il numero di tentativi da 5 a 15, pertanto un attacco brute force non è possibile.

Per quanto riguarda l’attacco man-in-the-middle, tutti gli smartphone Android e HarmonyOS sono vulnerabili. Gli iPhone bloccano invece questo tipo di attacco perché i dati biometrici sono cifrati. L’attacco BrutePrint consente di trovare l’impronta digitale in un intervallo di tempo compreso tra 2,9 e 13,9 ore.