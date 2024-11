Budget medio? Realme GT 6T 5G è lo smartphone perfetto (in sconto)

Se hai atteso tutto questo tempo per poter acquistare un nuovo smartphone, hai fatto più che bene. Cerchi un modello Android? Ecco realme GT 6T 5G che ha dello strepitoso e anche qualcosa in più. Con processore Snapdragon, batteria che ti porta al giorno dopo e un display spettacolare, questo smartphone ha un prezzo contenuto e ti soddisfa in tutti i sensi. Puoi acquistarlo a soli 369,99€ su Amazon con uno sconto del 33% che fa crollare il prezzo, non perdere tempo.

realme GT 6T 5G, Perché scegliere questo smartphone?

Bello e curato nei minimi particolari, realme GT 6T 5G è uno smartphone che non lascia niente al caso. Con la sua scocca color argento e un design ultra slim che in mano rende l’utilizzo ergonomico, lui ti stupisce giorno dopo giorno con la sua potenza.

Pensa che hai a disposizione un display tra i più luminosi creati sul mercato con una risoluzione avanzata è un refresh rate fissato 120Hz per una fluidità così elevata da poterti godere non solo applicazioni e streaming ma anche il gaming mobile.

Vieni supportato in tutte le tue azioni da un favoloso processore Snapdragon 7 Plus generazione 3 che viene abbinato a ben 8 GB di RAM e 256 GB di memoria per dire bye bye ai Lag e ai rallentamenti. Altro punto a favore? Il sistema di raffreddamento che lo terrà sempre alla temperatura ideale.

Non manca all’appello un comparto fotografico di ultima generazione con una fotocamera firmata Sony da 50 megapixel che rende ogni scatto e ogni video registrato una vera e propria opera d’arte.

Sfrutta a pieno la batteria che ti porta al giorno dopo e la ricarica da 120w che corre come un fulmine.

A soli 369,99€ su Amazon, realme GT 6T 5G è lo smartphone da non perdere assolutamente. Approfitta dello sconto del 33% e aggiunge al tuo carrello immediatamente.

Le spedizioni sono completamente gratuite e veloci su tutto il territorio italiano.