Bundle smart home: sconto 60% su Echo Pop e presa smart Tapo

Ti segnaliamo l’offerta del Prime Day che taglia il prezzo del bundle per la smart home che include Echo Pop e Tapo P100MA di Tapo. Il risparmio è importante, in confronto a quanto si pagherebbe acquistando i due prodotti separatamente. Non fatichiamo a immaginare che possa andare a ruba. Il voto medio assegnato dalle recensioni dei clienti a questo pacchetto è un vero e proprio perfect score: 5 stelle su 5.

Echo Pop e la presa smart di Tapo: forte sconto

Il primo è lo smart speaker con Alexa, perfetto anche per le stanze più piccole. È compatto, ma al tempo stesso in grado di riprodurre un audio potente, ideale per ascoltare musica e podcast in streaming, ma anche per interagire con l’assistente virtuale e controllare i dispositivi connessi della casa attraverso semplici e intuitivi comando vocali. Il secondo articolo è invece una presa intelligente che si può comandare anche da remoto via applicazione oppure impostando routine personalizzate. Dai uno sguardo alla promozione dedicata per conoscere tutti gli altri dettagli.

Rispetto alla migliore offerte recente, il bundle per la smart home che include Echo Pop (nella particolare ed elegante colorazione Lavanda) e Tapo P100MA oggi è in sconto del 32%. Vale a dire che lo puoi acquistare al prezzo stracciato di soli 29,99 euro. Vendita e spedizione sono a carico di Amazon con la consegna senza spese aggiuntive garantita in pochi giorni.

L’evento Prime Day 2025 è entrato nel vivo e andrà avanti fino a venerdì 11 luglio. Nel catalogo dell’e-commerce sono già attive migliaia di offerte, riservate in esclusiva agli utenti Prime. Se non lo sei ancora, attiva adesso la prova gratuita di 30 giorni e inizia a risparmiare.