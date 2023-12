Buon Natale da Atlas VPN: sconto 86% e 6 mesi gratis

La nuova offerta di Atlas VPN per il Natale è perfetta per mettere una VPN sotto l’albero. Scegliendo di attivare un abbonamento al servizio dalla durata biennale si ottengono uno sconto dell’86% e sei mesi gratis. Si tratta di un’ottima occasione per garantirsi la tutela della privacy e la sicurezza dei propri dati, da qui e fino alla metà del 2026.

Atlas VPN, l’offerta di Natale e di inizio 2024

Cosa include la sottoscrizione? Tra le molte funzionalità che compongono il pacchetto vale la pena citare la configurazione della Virtual Private Network su un numero illimitato di dispositivi, la tecnologia Server MultiHop che si occupa di veicolare la connessione attraverso diverse location in giro per il mondo, l’impiego del protocollo avanzato WireGuard, il supporto ai 10 Gbps per velocità senza compromessi in ogni situazione e la possibilità di eseguire il login senza password. A tutto questo si aggiunge l’assistenza attiva 24/7, a cui rivolgersi in caso di necessità, per qualsiasi dubbio o domanda. Per ulteriori informazioni, consultare la pagina dedicata.

Quanto costa? Davvero poco, anzi pochissimo: solo 1,54 euro al mese scegliendo l’abbonamento di due anni, grazie allo sconto dell’86% sul prezzo di listino. La spesa di un caffè al bar. In più, come anticipato in apertura, è possibile contare su sei mesi gratis di accesso al servizio.

In totale, ci si può garantire la sicurezza dei propri dati e la tutela della privacy a soli 46,05 euro navigando in modo del tutto anonimo per 30 mesi, invece di 336,60 euro, con un risparmio di ben 290,55 euro.

La rete di Atlas VPN è composta da oltre 1.000 server ad alta velocità distribuiti in decine di paesi in tutto il mondo, rispetta una rigorosa politica no-log, utilizza una crittografia avanzata e si occupa di bloccare sia i malware che il tracciamento online.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.