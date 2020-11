Chi nei giorni scorsi è riuscito a ottenere il Buono Mobilità ha ora modo di spenderlo anche su Amazon. Bisogna semplicemente seguire le istruzioni riportate sullo store per convertire il codice ricevuto in un saldo da impiegare per l’acquisto di uno degli articoli che rientrano nell’iniziativa: biciclette (anche elettriche), monopattini e altri.

Per utilizzare il codice promozionale Amazon è necessario essere in possesso di un account Amazon. Il codice promozionale Amazon è utilizzabile per l’acquisto di prodotti idonei quali monopattini elettrici, bici elettriche e biciclette, venduti e spediti da Amazon su Amazon.it.

Buono Mobilità: convertirlo e spenderlo su Amazon

Tutto ciò che bisogna fare è compilare un modulo (come nello screenshot qui sotto) in cui inserire il codice ricevuto dal Ministero, specificare la tipologia del prodotto che si intende acquistare e il proprio indirizzo email.

Queste le categorie all’interno delle quali è possibile spendere il codice.

biciclette con telaio tradizionale;

biciclette con telaio pieghevole;

biciclette a pedalata assistita con telaio tradizionale;

biciclette a pedalata assistita con telaio pieghevole;

monopattini;

segway;

hoverboard;

monowheel.

Ricordiamo che c’è un mese a disposizione per effettuare l’acquisto.

Potrai utilizzare il tuo codice Amazon entro 30 giorni dall’emissione del buono mobilità sul portale del Ministero e comunque entro il termine dell’iniziativa, il 31 dicembre 2020.

Infine, nel caso il cliente non volesse più utilizzare l’importo convertito in codice promozionale Amazon, lo potrà riconvertire nel Buono Mobilità passando da un altro modulo. Per ogni altra informazione o chiarimento invitiamo a consultare la pagina dedicata.