Il Buono Mobilità che permette di accedere a un contributo fino a 500 euro può essere speso anche su Amazon per l’acquisto di biciclette, bici elettriche, monopattini elettrici, segway e hoverboard.

Come spendere il Buono Mobilità su Amazon

La procedura da eseguire per farlo è ben descritta nella sezione dell’e-commerce dedicata al bonus.

Per chi ha effettuato l’acquisto durante la cosiddetta Fase 1, dal 4 maggio al 2 novembre 2020, è possibile ottenere un rimborso presentando la fattura sul sito buonomobilita.it.

Per la Fase 2 che inizia oggi è invece prevista la possibilità di convertire il Buono Mobilità in un codice Amazon di pari valore, da spendere poi entro e non oltre il 31 dicembre 2020.

Come scritto in apertura, tra i prodotti acquistabili con il contributo anche biciclette, bici elettriche, monopattini elettrici e segway.

Il contributo copre fino al 60% della spesa effettuata. Rimandiamo all’articolo dedicato con domande e risposte sul Buono Mobilità, mentre per ulteriori informazioni su come utilizzarlo attraverso Amazon rimandiamo alla pagina dedicata sull0 store.