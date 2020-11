Come da previsione, è andato online questa mattina il sito ufficiale attraverso il quale effettuare la richiesta per il cosiddetto Buono Mobilità (Fase 2), un bonus dal valore massimo di 500 euro che copre fino al 60% della spesa effettuata per l’acquisto di biciclette (a pedalata assistita e non), monopattini, handbike, hoverboard e segway, nuovi o usati. È possibile usufruirne anche per i servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

… gli interessati dovranno indicare sull’applicazione Web il mezzo o il servizio che intendono acquistare e la piattaforma genererà il buono spesa digitale da consegnare ai fornitori autorizzati per ritirare il bene o godere del servizio individuato.

Buono Mobilità: il sito è online

Ricordiamo che il contributo è riservato ai cittadini maggiorenni residenti nei capoluoghi di regione (anche sotto i 50.000 abitanti), nei capoluoghi di Provincia (anche sotto i 50.000 abitanti), nei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti e nei comuni delle Città metropolitane (anche al di sotto dei 50.000 abitanti). L’autenticazione per effettuare la procedura va eseguita con SPID.

I buoni andranno poi spesi entro 30 giorni, pena l’annullamento. Lo si potrà fare presso uno dei rivenditori accreditati durante la Fase 1: per l’elenco completo far riferimento al sito del Ministero dell’Ambiente.

In homepage un grafico che mostra la quota del fondo erogata e quella ancora residua: nel momento in cui viene scritto e pubblicato questo articolo, non essendo ancora iniziata la raccolta delle domande, ci sono ancora tutti i 215 milioni di euro stanziati.

Il via è fissato per le ore 9:00 di oggi (martedì 3 novembre). Da allora si potrà accedere a quella che viene definita una sala di attesa virtuale. Dopo una mezz’ora esatta a coloro all’interno verrà assegnato un posto in coda. Così si legge sul sito:

Si ricorda che il contributo potrà essere erogato fino ad esaurimento dei fondi disponibili; pertanto, l’ingresso alla sala d’attesa virtuale e il posto in coda non garantiscono il rimborso o la generazione del Buono Mobilità.

Insomma, in questo che a ragion veduta è già stato battezzato Click Day, chi per primo arriva ha più possibilità di allungare le mani sul buono. Manterremo aggiornato questo articolo nelle prossime ore monitorando l’evolversi della situazione.

Aggiornamento (03/11/2020, 9.03): come prevedibile, alle ore 9 in molti hanno provato a connettersi al sito accedere al contributo, rendendolo inaccessibile o comunque molto lento per chi riesce a caricare la homepage.

Aggiornamento (03/11/2020, 9.10): questo il messaggio che si trova di fronte chi riesce a caricare la homepage.