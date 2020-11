Giornata nera per SPID: nelle ore in cui i cittadini possono chiedere il Buono Mobilità (il sito ufficiale è online da questa mattina), il sistema di Identità Digitale scivola rovinosamente. Prima sono giunte numerose le segnalazioni relative a problemi con le credenziali di Poste Italiane, ora lo stesso sembra accadere con quelle di Sielte ID.

Lo SPID di Sielte ID non funziona nel giorno del Buono Mobilità

Dopo un’attesa lunga diverse ore, nel momento dell’autenticazione, gli utenti si trovano di fronte a messaggi di errore come quello mostrato nell’immagine qui sotto. E non rimane altro da fare che ricominciare tutto dall’inizio.

Il crash è confermato dal malfunzionamento dell’applicazione mobile MySielteID.

Funziona a singhiozzo anche il sito www.sielteid.it. Questo l’intervento in merito di Sielte attraverso i profili social in cui la società si scusa per il disservizio.

Non esattamente la migliore delle dimostrazioni per le potenzialità di SPID, sistema nato per semplificare e innovare l’accesso ai servizi online e l’interazione con la Pubblica Amministrazione. E la mente non può che correre a quando mesi fa, sempre in occasione dell’erogazione di un bonus, il sito INPS è caduto sotto il peso di una mole di richieste che a conti fatti non era difficile prevedere.

… articolo in aggiornamento