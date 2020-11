In cosa consiste il “bonus ambiente“? e “come funziona?” Inoltre: “a chi è destinato il buono?“. Queste e altre domande sono contenute nel documento di FAQ diramato in relazione al “Bonus mobilità 2020” che da pochi minuti è disponibile all’interno del click day con cui il plafond sarà erogato.

Bonus mobilità: ecco le FAQ

La logica è quella del “chi primo arriva”, dunque occorre essere estremamente rapidi per potersi assicurare il bonus in tempo utile. Su questo documento (pdf) sono contenuti tutti i dettagli in modo estremamente breve e chiaro, così da facilitare l’operazione per chi possa averne bisogno.

In cosa consiste il bonus ambiente?

Il buono mobilità è un contributo pari al 60 per cento della spesa sostenuta e, comunque, in misura non superiore a euro 500 per l’acquisto di biciclette, anche a pedalata assistita, nonché veicoli per la mobilità personale a propulsione prevalentemente elettrica (ad es. monopattini, hoverboard e segway) ovvero per l’utilizzo di servizi di mobilità condivisa a uso individuale esclusi quelli mediante autovetture.

Il documento approfondisce ogni dettaglio concernente il bonus per monopattini, biciclette e altri mezzi. Il consiglio è quello di mettersi subito in fila sul sito per la richiesta del bonus e, nel frattempo, approfondire tutti i dettagli attraverso questa lettura. Il rischio, infatti, è quello di arrivare tardi e perdere la priorità che possa consentire l’accesso al bonus (il cui esaurimento del plafond sarà presumibilmente rapido).

Interessante è la FAQ relativa agli acquisti online, ove si precisa come sia possibile acquistare online presso i rivenditori accreditati con data di scadenza al 3 novembre. Ciò potrebbe pertanto autorizzare acquisti realizzati ancora nella giornata di oggi, dopodiché la possibilità andrà esaurita. Questi i mezzi per gli spostamenti contemplati dal bonus: