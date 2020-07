Buy on Google: vendere tramite bigG sarà gratis

Annunciata oggi dal gruppo di Mountain View un’iniziativa rivolta ai commercianti che desiderano far leva sul motore di ricerca per esporre i loro prodotti in una vetrina virtuale e generare profitti dalle vendite dirette: a breve negli Stati Uniti sarà possibile approfittare di una totale rimozione delle commissioni sugli acquisti effettuati attraverso le Shopping Actions di Buy on Google.

Vendere tramite Google con zero commissioni

La novità risulta di particolare interesse poiché quasi certamente in un futuro non troppo lontano andrà a estendere il suo raggio d’azione raggiungendo altri territori, Europa compresa. Testimonia inoltre la volontà di bigG di arrivare a giocare un ruolo da protagonista nel panorama e-commerce, fungendo da punto di contatto tra chi propone la merce e chi invece è intenzionato a comprarla partendo da una query sul motore di ricerca. In altre parole, le SERP di Google svolgeranno sempre più il ruolo di marketplace facendo incontrare offerta e domanda. Maggiori informazioni sulla pagina di supporto dedicata.

Rimanendo in tema, sempre con l’obiettivo di semplificare l’esperienza a chi vende e a chi compra, viene annunciato oggi l’integrazione di due servi di terze parti ben noti: sono quelli di PayPal e Shopify. Potranno tornare utili per gestire la fase di pagamento senza bisogno di passare da risorse esterne e per altre operazioni come quelle inerenti la gestione del magazzino.

L’iniziativa odierna si accoda alle altre già messe in campo negli ultimi mesi a sostegno dei business in un momento particolarmente complesso per via della crisi sanitaria, a partire da quella che nel mese di aprile ha reso gratuito l’inserimento dei prodotti sul portale Shopping di bigG.