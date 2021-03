Il nome di ByeDance è noto a livello globale soprattutto per TikTok, ma il raggio d’azione del gruppo cinese si estende ben oltre i confini dell’ambito social. L’intenzione dei vertici è quella di espandere il business guardando con interesse sempre maggiore al mondo gaming come testimonia l’acquisizione di Moonton Technology svelata oggi.

Moonton è l’acquisizione di ByteDance per il gaming

Stando a quanto riportato sulle pagine di Reuters, l’entità dell’assegno staccato per portare a termine con successo la trattativa sarebbe pari a circa 4 miliardi di dollari. A tal proposito mancano comunque conferme ufficiali. La mossa è stata attuata passando dall’unità Nuverse già controllata da ByteDance.

Moonton Technology, fondata da ex dipendenti Tencent e con sede a Shanghai, continuerà a operare in modo indipendente in seguito all’acquisizione. Fra i titoli che hanno fin qui contribuito a renderla celebre nel territorio asiatico c’è Mobile Legends, un multiplayer online rilasciato nel 2016.