Caffè anche la sera con le Cialde Borbone -50% di caffeina

Se non puoi rinunciare al tuo espresso serale, ma la caffeina ti sta facendo qualche brutto effetto sul sonno dai un’occhiata a questa soluzione. Scegli le Cialde Caffè Borbone 50% di caffeina in meno. Oggi 100 le paghi solo 16,24 euro, invece di 19,70 euro.

Si tratta di una promozione fantastica che trovi solo su Amazon grazie alle Offerte di Primavera. Cosa stai aspettando? Approfittane subito! Tra l’altro la tua iscrizione a Prime ti assicura una spedizione veloce in 24 o 48 ore con consegna gratuita a casa.

Caffè Borbone: con il 50% di caffeina in meno hai le cialde per te

Scopri le Cialde Caffè Borbone con il 50% di caffeina in meno per goderti un espresso anche la sera senza perdere il sonno o rovinare il tuo buon riposo. Ottimo anche per tutto il giorno, questa soluzione è un vero toccasana per le tue necessità.

Questa miscela unisce il 50% di miscela blu e il 50% di miscela decaffeinata. Inoltre, ogni cialda è confezionata singolarmente per mantenere inalterata la sua freschezza. Non perdere altro tempo.

Acquistane immediatamente 100 a soli 16,24 euro, invece di 19,70 euro. Sfrutta questi giorni di Festa delle Offerte di Primavera di Amazon per acquistare a prezzi speciali se sei un cliente Prime. Altrimenti iscriviti subito attivando la tua prova gratuita di 30 giorni. Per te tantissimi vantaggi tra cui prezzi bassi sempre, pagamenti a rate tasso zero (se disponibile), consegna e reso gratuiti, garanzia clienti Amazon, Prime Video, Amazon Music, Audible e tanto altro.

Trova il prodotto che cerchi tra le tantissime offerte tantissime offerte disponibili in questo momento.