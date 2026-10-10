Caffè Espresso come al bar grazie alle offerte su eBay

Ritrova il piacere di un caffè espresso a casa tua o in ufficio buono come al bar. Risparmia i tuoi soldi grazie alle offerte su eBay disponibili in questi giorni. Tutti gli ordini uguali o superiori a 30 euro puoi pagarli in 3 rate a tasso zero con PayPal o Klarna. Sfrutta il codice OCT26 per ottenere un extra sconto del 5%.
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso a soli 85 euro con OCT26
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Rossa Red Rosso gratis
600 Cialde Filtro carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Blu a soli 94,53 euro con OCT26
800 Cialde ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu a soli 106 euro con OCT26
800 Cialde no 900 Capsule ESE 44 Caffè Borbone miscela Mia Magica NAPOLI Blu *
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato a soli 106 euro con OCT26
600 Cialde Carta Caffè Borbone ESE 44mm Miscela Verde Dek Decaffeinato gratis
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato a soli 38,76 euro con OCT26
200 Cialde ESE 44 Caffè Borbone Light miscela 50% Blu 50% Dek Decaffeinato *
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 70 euro con OCT26
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Rossa comp. Nespresso PROMO LIMITATA
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA a soli 73 euro con OCT26
400 Cialde Capsule Caffè Borbone Respresso Blu comp. Nespresso PROMO LIMITATA
Macchina da caffè DIDIESSE Frog Revolution Base per Caffè Borbone + OMAGGIO a soli 113,99 euro con OCT26
De’Longhi Inissia EN 80.B 1260W Macchina da Caffè – Nera a soli 75 euro con OCT26