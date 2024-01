Camerun - Senegal: come vedere dall'estero il Big Match di Coppa d'Africa

Ci siamo: alle 18 di oggi, 19 gennaio, si giocherà una delle sfide più attese della nuova edizione di Coppa d’Africa con il Camerun che andrà a sfidare il Senegal per la seconda giornata del Gruppo C. Si tratta di un match importantissimo, soprattutto per il Camerun che viene da un pareggio con la Guinea (di sotto ci sono gli highlight), impegnata nella sfida contro il Gambia.

Per guardare Camerun – Senegal è sufficiente collegarsi a Sportitalia, sia dalla TV che in streaming, tramite il sito ufficiale. Come detto, il calcio d’inizio è fissato per le 18. Da notare, invece, che per guardare gratis Camerun – Senegal in streaming dall’estero è necessario ricorrere a una VPN.

Basterà attivare la VPN e geolocalizzare il proprio IP in Italia per poter seguire il match tramite il sito di Sportitalia. La soluzione giusta per attivare una VPN e guardare Camerun – Senegal dall’estero è NordVPN, ora disponibile a prezzo scontato fino a 3,99 euro al mese, scegliendo il piano biennale con garanzia di rimborso esercitabile entro 30 giorni. Per accedere alla promozione basta visitare il sito di NordVPN.

Come usare una VPN per guardare Camerun – Senegal

Sfruttare una VPN per guardare Camerun – Senegal, o qualsiasi altra partita, dall’estero è semplicissimo. È sufficiente, infatti, scaricare l’app di NordVPN dopo aver attivato il servizio utilizzando il link riportato in precedenza.

A questo punto, dall’app di NordVPN, bisogna scegliere un server situato in Italia tra i vari dispositivi. In questo modo sarà possibile connettersi a Internet come se ci si trovasse in Italia. Ora basta collegarsi al sito di Sportitalia per seguire la diretta del match, in programma alle 18 di oggi 19 gennaio.

NordVPN, come detto, è disponibile con un costo di 3,99 euro al mese. L’attivazione può avvenire direttamente online. Per chi sceglie il piano biennale c’è la possibilità di “provare” il servizio beneficiando di una garanzia di rimborso di 30 giorni. Tutti i dettagli sono disponibili di seguito.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.